Villarquemado abre un museo sobre la última carga de caballería

"Es un homenaje a los 15.000 jóvenes que perdieron su vida en este valle en febrero de 1938". Así ha definido el profesor Joan Santacana, de la Universidad de Barcelona, al centro de interpretación que este martes se ha inaugurado en Villarquemado sobre la batalla del Alfambra, un episodio enmarcado, a su vez, en la batalla de Teruel, una de las más sangrientas y decisivas de la Guerra Civil y que se disputó entre finales de 1937 y principios de 1938.

El centro ha sido inaugurado por el presidente de la DGA, Javier Lambán, que ha defendido la conveniencia de estas instalaciones para que quienes no vivieron la contienda conozcan "los desastres de la guerra" como un antídoto para no repetir hechos similares. Lambán ha recalcado que tanto este museo como el proyectado en la capital turolense en torno a la batalla de Teruel "no tienen ninguna voluntad de excitar la pasión belicista del visitante sino todo lo contrario".

El centro de interpretación de la batalla del Alfambra incluye una exposición de materiales donados por vecinos de la localidad que comprende cascos, máscaras antigás, una camilla, útiles sanitarios, municiones, armas y latas de conserva. Entre sus elementos más destacadas, figuran una pieza de artillería, una bomba de la aviación alemana de 50 kilos y una ametralladora Maxim, un modelo que empezó autilizarse a principios del siglo XX y que sigue en uso actualmente en la guerra de Ucranía.

Los materiales se combinan con un audiovisual que se proyecta en pantallas alrededor del visitante y con reproducciones de informaciones de prensa de la época. La batalla de Alfambra se disputó entre el 5 y el 8 de febrero de 1938 e incluyó, como nota más singular, la última carga de caballería exitosa en el marco de una guerra moderna, la dirigida por el general Monasterio, que provocó la desbandada republicana.

En el diseño del centro de interpretación han colaborado los historiadores Joan Santacana –que participó también en la redacción del anteproyecto del museo de Teruel– y Alfonso Casas y el exdelegado provincial de Defensa, Miguel Juliá.

Santacana ha explicado que el audiovisual, que "sintetizan" la batalla, pretende "emocionar" al espectador. Alfonso Casas ha recordado la trascendencia nacional e internacional de la batalla de Alfambra y de la batalla de Teruel, en las que se enfrentaron 200.000 soldados republicanos y franquistas.

Uno de los voluntarios que ha aportado materiales para la exposición, Isarel Martínez, de 90 años, ha explicado que desde pequeño "jugaba con las balas" de la Guerra Civil que aparecían a cientos por el municipio. De hecho, a lo largo de 20 años de búsqueda ha recogido 10.000 proyectiles, entre otros vestigios de la guerra.

La acción de la caballería fue decisiva para el resultado final de la batalla del Alfambra. Antonio Garcia/Bykofoto

El alcalde de Villarquemado, Federico Serrano, explicó que el proyecto partió del ofrecimiento de los aficionados a recogier vestigios de la batalla para ceder sus materiales en un centro que pudiera ser visitado. Serrano manifestó su deseo de que este centro de interpretación, en el que se han invertido 240.000 euros, se convierta en un «satélite» del museo sobre la Guerra Civil proyectado en Teruel.

El museo de Teruel, a concurso por 2,9 millones

Javier Lambán ha adelantado que el museo de la batalla de Teruel se licitará en 2022 por un presupuesto de 2,9 millones de euros y empezará a construirse a principios de 2023 en un solar contiguo al Hospital San José. Por otro lado, el proyecto de musealización, con un presupuesto de 700.000 euros, se desarrollará a partir de las propuestas de una comisión de expertos en la Guerra Civil. El plan para dotar de contenidos el centro estará terminado antes de acabar 2022. La comisión contará con la participación de la Universidad de Zaragoza.