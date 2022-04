El PSOE reclama la reparación de la fuente ornamental de la plaza de San Juan de Teruel

El grupo municipal del PSOE Teruel ha presentado una propuesta para su debate en el próximo pleno, en la que pide al Ayuntamiento que lleve a cabo la rehabilitación de la Fuente de los Sentidos en la Plaza de San Juan, así como la recuperación de su sistema de iluminación y sonido inicial.

Como explica el portavoz socialista, Samuel Morón, esta fuente debía su nombre a que “estaba dotada de un sistema que permitía sincronizar la iluminación y el movimiento del agua con el ritmo de la música, así como disfrutar del olor a pino que emanaba la propia fuente”.

En este sentido, ha señalado que en el año 2004 se llevó a cabo una remodelación de la Plaza de San Juan, en el centro de Teruel, obra realizada dentro del Plan Urban de la Unión Europea, que incluía la renovación del pavimento, la incorporación de un ascensor para permitir el acceso al aparcamiento subterráneo y la sustitución de la pirámide por la fuente denominada Fuente de los Sentidos, rodeada de vegetación.

El grupo socialista recuerda que la inauguración de la remodelación de la plaza tuvo lugar el 18 de mayo de 2005, acto que contó con un espectáculo de sonido, olores, agua e iluminación de la Fuente de los Sentidos.

Como explica Morón, “además de este sistema que combinaba luz, agua, sonido y olor de forma sincronizada, la prensa en su momento recogió que la fuente también contaba con sistema de calefacción para evitar que el agua se congelara en invierno y un sistema que suprimía la salida de agua en días de viento para evitar su dispersión”.

El portavoz socialista ha señalado que “con el paso del tiempo, esta fuente se ha ido deteriorando, presentando varias baldosas rotas, y además en este momento ya no cuenta con el sistema de iluminación y sonido inicial que obtuvo gran aceptación entre los turolenses y visitantes”.

Desde el PSOE, consideran que la Plaza de San Juan “es una de las principales plazas de la ciudad, por la que pasan a diario cientos de turolenses y turistas, por lo que estaría bien que pudiera recuperar todo su esplendor”.

Samuel Morón ha recordado que el grupo socialista ya preguntó en la Junta de Gobierno celebrada el 4 de abril de 2022 “en qué situación se encontraba esta fuente, que podría convertirse en un atractivo más de nuestra ciudad”.

El portavoz socialista ha querido responder a la alcaldesa sobre la propuesta del grupo del PP de bajada de impuestos: “El Partido Popular habla de bajar impuestos cuando está en la oposición, pero cuando gobierna los sube”, ha dicho Morón.

En este sentido, ha recordado que cuando gobernaba Rajoy y en Teruel un alcalde del PP, entre los años 2011 y 2015, “con el Partido Popular subieron los impuestos a los ciudadanos un 23,4%, sólo el IBI un 13%”. Según Morón, “en 7 años de gobiernos con Rajoy realizaron la mayor subida de la democracia con 50 subidas de impuestos”.

Así, ha recordado que “crearon copagos farmacéuticos, eliminaron más de 200 medicamentos de la cartera de la Seguridad Social, subieron el IRPF, subieron el IVA, el IBI y crearon el conocido como impuesto al sol, que cercenó el desarrollo del autoconsumo energético”.

“Los gobiernos del Partido Popular suben impuestos y recortan el estado del bienestar”, ha añadido Morón, recordando que “con el Partido Popular en el Gobierno, recortaron el gasto sanitario en casi 4.000 millones de euros, y también hicieron recortes en la prestación al desempleo, por poner ejemplos”.

“La alcaldesa dice que son capaces de hacer más con menos, pero eso no es cierto, porque nuestra ciudad presenta grandes carencias en cuanto al mantenimiento, limpieza, por no hablar de la baja ejecución del Capítulo de Inversiones del presupuesto, se presentan como grandes gestores pero no lo son”, concluye Morón.

Celebra las obras de la rotonda de acceso

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE Teruel, Samuel Morón, ha iniciado su rueda de prensa agradeciendo al Ministerio de Transportes y al Director de la Unidad de Carreteras de Teruel su “compromiso” con la ciudad de Teruel. “Hoy nos hemos despertado con una buena noticia, pues ya se han iniciado las obras de la rotonda de entrada a la ciudad por la Fuenfresca, que fue una propuesta del Grupo Municipal Socialista, para evitar los accidentes en esa zona”, ha señalado.

Por otra parte, el PSOE también ha presentado otra propuesta para su debate el próximo pleno, en la que pide al equipo de gobierno que lleve a cabo la instalación de una pista de pádel en el barrio de San León. Igualmente, propone que se lleve a cabo un estudio para contemplar la posibilidad de instalar alguna otra pista de pádel en los barrios rurales.

Como explica el portavoz socialista, Samuel Morón, “en estos momentos el Ayuntamiento de Teruel no dispone de ninguna instalación con pistas de pádel en la ciudad ni en sus barrios rurales, lo que implica que los deportistas de la ciudad salgan a practicar el pádel a instalaciones deportivas municipales de los pueblos más cercanos”.

“En el nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón en materia deportiva se contempla la instalación de dos pistas de pádel en los Planos, pero esto no excluye que se puedan hacer pistas de pádel en otras zonas, distribuyendo de esta forma las instalaciones deportivas en la ciudad y sus barrios”, añade Morón.

En concreto, el PSOE señala que existe una parcela entre el edificio de la Residencia Luis Buñuel, las pistas de Atletismo José Navarro Bau y el pabellón deportivo de Las Viñas, de propiedad municipal, donde “bien podría ubicarse una pista de pádel en el barrio de San León”.

“Esta nueva pista haría aumentar la actividad deportiva en este complejo que ya contempla pista de atletismo, campo de rugby, campo de tenis, así como de futbito, sin olvidar el Pabellón de Las Viñas, que cuenta con su propio gimnasio y vestuarios, etc”, añade el portavoz socialista.

“El pádel es uno de los deportes que en estos momentos se encuentra en auge para los deportistas de diferentes edades, y por este motivo, desde el grupo socialista pensamos que estas pistas deportivas de pádel también se podrían instalar en algún barrio pedáneo de la ciudad de Teruel”, concluye Morón.