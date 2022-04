Bueña y Aguatón intensifican su rechazo a una mina de carbón

La oposición de los vecinos de Bueña y Aguatón a un proyecto para investigar la presencia de carbón en sus términos municipales se ha reavivado. La población ya expresó su rechazo a la iniciativa en 2018 y ahora vuelve a hacerlo al conocer el plan de restauración para los terrenos afectados por los futuros sondeos que acaba de presentar ante el Gobierno aragonés la empresa promotora, Azural S. L., como paso previo a la obtención del permiso para realizar los ensayos geológicos.

El alcalde de Aguatón, Juan Ramón Cardo, denuncia que la afección ambiental que supondrá la apertura de 42 zanjas –cada una de 10 metros de largo por un metro de ancho– y ocho perforaciones de 30 metros de profundidad es "muy grande". Añade que el presupuesto calculado por la empresa para reparar estos daños es "incompleto", pues, entre otras carencias, no estaría contemplando el perjuicio que las máquinas provocarán al atravesar los campos para acceder al lugar de los ensayos.

Según subraya el alcalde de Aguatón, el proyecto de investigación sobre las posibilidades del yacimiento de carbón, con vistas a una futura explotación, comprende el 80% de los terrenos cultivables de la localidad, algo que choca con los planes de futuro del municipio.

"Nosotros vivimos de la agricultura y ahora hemos acondicionado apartamentos turísticos para atraer visitantes a nuestras rutas naturales. Como es obvio, no queremos una mina de carbón a cielo abierto que destroce nuestro paisaje y nuestras tierras de labor", destaca Cardo. En realidad, la empresa busca obtener leonardita, una variedad de lignito poco calorífica, pero adecuada como materia prima para fabricar abonos orgánicos.

En Aguatón residen 19 vecinos y todos ellos viven de la agricultura. Uno de ellos es Francisco Herrero, presidente de la Asociación Cultural de la localidad, quien explica que se instaló en el pueblo el pasado mes de febrero para hacerse cargo de los campos de sus padres, ya mayores. Herrero señala que el municipio trata de recuperar la ganadería como actividad económica.

En Bueña, tanto el Ayuntamiento como los vecinos -algo más de 60- se oponen al proyecto minero y están preparando alegaciones en contra. Las quejas, al igual que las que han formulado desde Aguatón, serán enviadas al Gobierno aragonés en los próximos días.

José Martín, un vecino de Bueña afectado por los sondeos, puesto que en uno de sus campos está previsto llevar a cabo una de las perforaciones, se quejó este jueves de que la empresa no le ha avisado. "He tenido que enterarme por el BOA y eso no está bien", lamenta.

Las primeras alegaciones, presentadas en noviembre de 2018, lograron reducir de 62 a 35 el número de cuadrículas mineras previstas para su investigación, salvando el yacimiento paleontológico de Bueña, donde se encuentra un fósil único en el mundo denominado Megaplanolites.