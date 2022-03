Dinópolis, el parque sobre los dinosaurios de Teruel, agota las entradas en el estreno de temporada

Dinópolis ha completado su aforo este sábado, primer día de la temporada en 2022. La nutrida afluencia de visitantes, en su gran mayoría procedentes de la Comunidad Valenciana, ha agotado las entradas disponibles para la jornada. El público familiar fue predominante y la actividad fue muy intensa desde primera hora de la mañana en el parque paleontológico de Teruel.

El parque de atracciones basado en los dinosaurios ha abierto sus puertas a las 10.00, aunque la mayoría del público no ha pasado por la taquilla porque, en torno al 60% de los visitantes compraron las entradas a través de internet, una fórmula que se ha potenciado con la pandemia y que los gestores quieren reforzar para mejorar la fluidez de las visitas y garantizar la disponibilidad de localidades.

La gerente del Territorio Dinópolis, Higinia Navarro, se ha mostrado "contenta" con la respuesta del público y ha celebrado también que después de dos temporadas iniciadas con retraso –la de 2021 fue abierta en junio y la de 2020, en junio– llegue "la gran noticia» de arrancar en las fechas habituales.

El parque de la capital abrió sus puertas con 72 trabajadores, a los que hay que sumar otros nueve en las sedes de Galve, Rubielos de Mora, Riodeva, Albarracín, Castellote, Ariño y Peñarroya de Tastavins. La plantilla se duplicará hasta alcanzar los 150 trabajadores en total en las fechas de más afluencia.

Una familia visitante de Dinópolis observa la reconstrucción del Europelta descubierto en Ariño. Jorge Escudero

Aunque el parque recupera las fechas de funcionamiento habituales, persisten limitaciones de aforo para "garantizar una visita segura", según explica Navarro. Las pantallas táctiles y las gafas 3D, eliminadas en 2020 por el riesgo de contagio, se recuperan.

Respecto a los contenidos, las principales novedades del curso son la incorporación al museo del esqueleto completo del Europelta carbonensis, un dinosaurio descubierto en Ariño, y la recración del un Galveosaurus herreroi, descubierto en Galve. También se proyecta una nueva película en 3D, ‘Regreso al Mundo Perdido’.

Los visitantes valencianos han sido muy numerosas en el estreno de temporada coincidiendo con las Fallas. De la capital levantina han llegado María José Echanove, su marido, José Gozalvez, y su hija, María, de seis años, y que fue la que animó a toda la familia a visitar Dinópolis por segunda vez. María José afirma que lo que más les ha gustado ha sido el museo y la recreación de ‘El último minuto’.

La exposición paleontológica ha sido también el contenido más atractivo del parque para Ester Rodríguez, que ha llegado a Dinópolis desde Valencia empujada por su hija, de siete años. No ha lamentado haber cedido al capricho de su pequeña. "Me alegro de que nos convenciera para venir, porque la visita me ha encantado", reconoce.

El hijo de David y Adriana, de solo 16 meses, es demasiado pequeño para disfrutar del parque paleontológico, pero sus padres afirman que la oferta lúdica y cultural es "perfecta". Adriana explica que han venido animados por un familiar aficionado a la paleontología que les contó las bondades de Dinópolis. Y no les ha decepcionado.