Dos otorrinolaringólogos de los hospitales zaragozanos Miguel Servet y Clínico se desplazan desde este miércoles al Obispo Polanco de Teruel para pasar consulta y operar. Lo harán durante 8 días al mes y de forma rotativa entre todos los facultativos de la especialidad de ambos centros de la capital aragonesa. Pernoctan en un hotel cercano al hospital turolense.

Es la única solución que ha encontrado el Gobierno aragonés para paliar la grave crisis de personal médico que atraviesa el servicio de garganta y oído del hospital turolense desde hace ya dos años y que ha generado una lista de espera, solo en consultas, de 1.400 pacientes, medio centenar de los cuales lleva aguardando más de seis meses para ir a su primera visita con el especialista.

Este martes dejó su puesto, por traslado a Zaragoza, la única especialista titular de una plaza que quedaba en el servicio de Otorrinolaringología (ORL) del Obispo Polanco. Las otras dos vacantes con que está dotada la plantilla han estado cubiertas en los últimos años por personal interino, pero el pasado mes de junio se quedaron vacías. Los otorrinos de Zaragoza se han encontrado en Teruel como único apoyo a un especialista contratado solo para pasar consulta 5 horas a la semana y hacer 7 u 8 guardias al mes.

Fuentes médicas alertan de que con los actuales recursos humanos, el servicio de ORL del Obispo Polanco no podrá realizar más que intervenciones de cirugía mayor ambulatoria, es decir, aquellas que no precisen hospitalización, pues, al no haber siempre otorrino de guardia, no puede hacerse un seguimiento del ingresado ni atender complicaciones inesperadas. Ni siquiera, advierten estas fuentes, podrían hacerse operaciones de amigdalitis, pues estas precisan de hospitalización.

Sin embargo, la gerente del Sector Sanitario de Teruel, Perla Borao, negó este miércoles que no vayan a realizarse intervenciones quirúrgicas tan comunes como extirpar unas anginas. "Los otorrinos se organizarán para atender a los hospitalizados", aseguró Borao, quien matizó que, de todos modos, las operaciones más complejas se derivarán a Zaragoza, "como viene haciéndose desde hace tiempo".

La gerente subrayó que el desplazamiento de médicos de Zaragoza a Teruel es "un arreglo para dos meses", pues el Departamento de Sanidad confía en que, en febrero de 2022, al finalizar la OPE, se incorporen al Obispo Polanco profesionales vinculados a Teruel que ahora están trabajando en otras comunidades autónomas. Borao restó gravedad a la lista de pacientes a la espera de una operación, a la que calificó de "irrisoria, si se compara con la de otras ciudades más grandes".

Pero hay malestar entre los pacientes de ORL del Polanco por la falta de personal y algunos han presentado reclamación. Uno de ellos es Daniel Novella, quien, necesitado de continuas revisiones auditivas a causa de una infección, teme que estos reconocimientos "se retrasen sin fecha debido a tanta gente como hay en la lista de espera".

Otra paciente, E. M., se ha quejado porque le fue prescrita en mayo una audiometría y esta prueba no se la realizaron hasta hace dos días. "Es lamentable que en estas zonas despobladas no tengamos derecho a una medicina especializada", protesta. "Me siento discriminada con varias especialidades médicas, pero lo que ocurre con otorrinolaringología es de escándalo", añade la mujer.