Anudi presenta en Teruel el calendario solidario con la discapacidad

El delegado de la CARTV en Teruel, José Miguel Meléndez, recibirá este domingo 28 de noviembre en la iglesia de San Pedro el XVI Premio Solete que concede la Asociación Nuevo Día de personas con discapacidad (Anudi). Será en el transcurso de la gala solidaria que comenzará a las 19.30 y en la que también se presentará el calendario solidario “Diviértete con Anudi” con el que la asociación recauda fondos para sus fines sociales. En el acto, cuya entrada cuesta 2,5 euros, actuarán la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes, Nadima Dance, Coro de Voces Blancas de Teruel y Gimnasia Rítmica IES Pablo Serrano de Andorra.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, destacaba en la presentación de la XII Gala Anudi que “con independencia de nuestras circunstancias físicas o de cualquier otro tipo, debemos trabajar para que los derechos y las oportunidades que tengamos sean siempre iguales para todos” y recordaba la Mesa de Accesibilidad puesta en marcha por el Ayuntamiento “que está trabajando para seguir mejorando en nuestra ciudad tanto la accesibilidad física como la sensorial y la cognitiva”. Buj felicitaba a la asociación por el trabajo que realiza y por la organización de la gala, y también al homenajeado de este año.

Alba Escuin, presidenta de Anudi, celebraba que este año se pueda celebrar la gala, ya que en 2020 no pudo hacerse debido a la pandemia. “Este año es una gala muy especial para Anudi ya que es nuestro 25 aniversario, y es una buena manera de celebrarlo con todos los turolenses”, añadía. El Premio Solete ha sido concedido a José Miguel Meléndez a título personal por “su gran colaboración con la asociación y con el colectivo”, indicaba.

Meléndez, que es el habitual presentador de esta gala, se mostraba “muy agradecido, muy honrado y todavía más responsabilizado” a la vez que “sorprendido y casi desorientado” ante el anuncio por parte de la asociación de que era él el premiado este año. El Premio Solete indicaba que tiene un hermano con síndrome de Down lo que da una visión especial que permite “ver las dificultades y tal vez las soluciones para muchas cosas”. “Más que Sol, que es ese astro que genera energía, luz y vida, yo me siento Luna”, explicaba, indicando que “son ellos, nuestros chicos y chicas, y las familias que forman parte de Anudi quienes generan esa energía, son ellos quienes tienen las dificultades desde el punto de la mañana para levantarse, para vestirse, desayunar, llevarles actividades, que progresen en el día a día, darles ocio, que te devuelvan una sonrisa, todo eso cuesta tanto durante toda su vida que es realmente complicado pensar que yo estoy a su altura”. “Yo lo único que hago es reflejar su luz, yo me siento luna, y estoy enormemente agradecido con el premio pero sobre todo responsabilizado”, concluía, reafirmando su compromiso con el colectivo.

Nuria Tregón, concejal de Servicios Sociales, resaltaba la implicación de José Miguel Meléndez y destacaba los 25 años de trabajo “codo con codo” de Anudi con distintas instituciones “para mejorar la calidad de vida de muchas personas con diversidad funcional de nuestra ciudad, y de las familias que también necesitan de vez en cuanto una pequeña ayuda”. Tregón animaba a todos los turolenses a tener un calendario de Anudi en su casa, “porque así favorecemos el desarrollo de sus actividades” y daba la enhorabuena a la asociación “por estos 25 años y por esta gala en la que vamos a estar a vuestro lado”.

El calendario, elaborado con la colaboración de la Sociedad Fotográfica Turolense y en el que aparecen diferentes asociaciones y clubes deportivos de la provincia, se puede adquirir al precio de 5 euros el día de la gala, en diversos establecimientos de la ciudad y en la sede de Anudi.