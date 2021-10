Buscan a una joven de 17 años desaparecida en Teruel

La Policía Nacional de Teruel ha activado el protocolo de búsqueda para una joven de 17 años de edad, vecina de Castelserás y estudiante de un módulo de peluquería en uno de los institutos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la capital turolense, que se encuentra desaparecida desde el pasado viernes.

La joven, Lucía Ceperuelo Molías, tenía previsto este viernes a las 13.00 coger el autobús desde Teruel y volver a su casa de Castelserás para pasar el puente festivo, pero la muchacha no llegó a la localidad bajoaragonesa. Su familia, que la esperaba en Calanda para llevarla a casa en su coche particular al no llegar el autobús de línea regular hasta Castelserás, se desplazó esa misma tarde a Teruel y denunció en la Comisaría de la Policía Nacional la desaparición de Lucía.

La menor fue vista por última vez este jueves por la noche, cuando salió de fiesta con sus amigos por la capital turolense con total normalidad. La Policía rastrea todos los contactos de la joven para poder obtener la máxima información de aquellas personas que estuvieron con ella ese día. Además, ha dado de alta el caso en el Registro Nacional de Búsqueda de Personas para que la alerta llegue a todo el país.

La familia de la adolescente, que no ha logrado contactar con ella a través del teléfono móvil, ha expresado la "gran preocupación e incertidumbre" que siente ante la desaparición de Lucía y pide a la ciudadanía ayuda para encontrarla.