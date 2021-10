La conexión ferroviaria directa entre Teruel y Madrid, a un paso

Los portavoces del movimiento ciudadano Teruel Existe, Manuel Gimeno, y de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril en Teruel, Francisco Gómez, han informado este lunes de la propuesta trasladada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la pasada semana para poner en marcha un tren directo entre Teruel y Madrid utilizando un Talgo de "altas prestaciones". Según Gimeno el enlace, una vieja aspiración turolense, podría hacerse realidad antes del verano de 2022 ante la buena acogida que tuvo la propuesta por parte de los representantes gubernamentales.

Gimeno ha explicado que la reunión contó con ocho responsables de la “cúpula del Ministerio”, encabezados por la Secretaría de Estado, Isabel Pardo de Vera, “fue una reunión de trabajo muy seria, con una duración de dos horas y media, en términos de cordialidad y también con instantes de tensión cuando se planteó el coste de las infraestructuras, pero desde luego no se trató de una reunión de pasillo, sino todo lo contrario, el número de personas implicadas por el Ministerio y los altos cargos que ostentan, son el indicativo de que es en estas reuniones donde se trabajan y se deciden los temas importantes para Teruel”.

Teruel Existe planteó a la Secretaria de Estado una propuesta para lograr la conexión directa por tren entre Teruel y Madrid, una reivindicación a la que “ni los turolenses, ni Teruel Existe, ni la Plataforma en Defensa del Ferrocarril van a renunciar, y que está recogida en el acuerdo de investidura entre PSOE y Teruel Existe”. Gimeno ha explicado que la idea surge a partir del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la llegada del AVE a Galicia a partir del próximo mes de diciembre, por lo que “se van a liberar un importante número de trenes Talgo-Bombardier serie 730-Dual, que son trenes que pueden circular tanto por vía de ferrocarril de ancho internacional como por la de ancho ibérico, con dos tipos de catenaria diferente e incluso por donde no existe tendido eléctrico con tracción diesel”. Esta versatilidad permitiría hacer el recorrido que proponen: “Salida por la mañana desde Teruel con destino Zaragoza, intercambio de ejes en la estación de Delicias, y continuación de viaje hasta la estación de Atocha, en Madrid, por la vía del AVE”. El planteamiento incluye también el servicio de regreso en sentido contrario. Se trataría de un viaje directo, sin tener que realizar transbordos en Zaragoza, evitando la consiguiente pérdida de tiempo que esto supone, con una duración total de poco más de tres horas.

Manuel Gimeno ha asegurado que desde el Ministerio se sorprendieron pero consideraron “factible e interesante” la propuesta, aunque matizaron que los trenes no quedarán libres en diciembre sino varios meses más tarde. “No dijeron que no fuera posible, ni que estuvieran comprometidos con otras líneas, ni que no fueran a venir a Teruel. Y sobre esa demora de unos meses, les expusimos que llevamos 120 años esperando esta conexión directa y que podemos esperar algo más”. La intención, según Gimeno, es que Teruel “esté en primera línea de esta demanda cuando se liberen estos trenes, intentar que vengan aquí, y resolver este problema de manera definitiva, a coste cero, con trenes liberados y operativos”. Consideran que la propuesta podría estar en marcha el próximo verano, de existir voluntad política para ello. Aseguran que vieron “receptividad” y explican que se hará un seguimiento continuo con el director del gabinete de la Secretaria de Estado.

Partiendo de la posibilidad de que estos trenes Talgo Bombardier 730 -Dual se utilizasen en Teruel, y siendo que las líneas de ferrocarril suelen apostar por un mismo tipo de tren para facilitar el mantenimiento, han propuesto al Ministerio que se recupere una línea histórica que pasó por Teruel, un servicio de larga distancia entre Bilbao y Cartagena. Se llevaría a cabo con estos trenes y contaría con las ventajas que aportan los trenes de “larga distancia”.

Reducir una hora el trayecto Teruel-Zaragoza-Valencia

Por otra parte, han insistido en que en la actualidad es técnicamente posible disminuir en una hora el tiempo del trayecto Zaragoza-Teruel-Valencia, con el mismo tipo de trenes que ahora circulan y a coste cero, “por lo que si no se hace, es porque no se quiere”. Han explicado que la velocidad que los trenes pueden alcanzar depende de condicionantes como el tipo de tren, las características técnicas y el estado de la infraestructura, la señalización, etc. Consideran que la señalización de los pasos de curva actual está establecida para trenes de categoría inferior (Tipo N) de los que actualmente pasan, y que con otro tipo de señalización se ganaría en torno al 15% de tiempo del trayecto, que mejoraría todavía más porque se reducirían los tiempos de frenada y aceleración en curvas. Por otra parte, han llamado la atención sobre la menor duración del viaje de algunos trenes con mayor número de paradas en relación con otros que no tienen tantas, algo “inexplicable” y que “evidencia que se requiere de una mejor coordinación”.

Explicaron que en el año 2010 el tiempo de duración del trayecto Teruel - Zaragoza era de una hora y cincuenta y cinco minutos, pero que ahora se tarda entre veinticinco y treinta minutos más. Están convencidos de que “el ferrocarril debe ofrecer mejores tiempos que el autobús, porque la gente lo coge si existe un buen servicio”.

Francisco Gómez, de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril por Teruel, que fue una de las entidades fundadoras del Movimiento ciudadano Teruel Existe, ha insistido en la necesidad de renovar el personal de la plantilla de maquinistas en Teruel. “De momento se están reponiendo, no en el número que hubiésemos querido, pero se mantiene la plantilla”. Ha hecho alusión al compromiso del director general de operaciones de Renfe, en la reunión con Teruel Existe, sobre la llegada de becarios en el mes de enero y la cobertura de plazas vacantes, avisando de que estarán “ojo avizor porque no vamos a estar ni quietos ni callados con este tema”. También ha hecho referencia al cambio de postura de la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, porque “argumentó que el tren Cartagena-Murcia-Alicante-Valencia-Teruel-Zaragoza con enlace hasta Bilbao no se reponía por falta de demanda, y ahora hablan de falta de personal, que está claro que genera problemas”.

Gimeno ha apostillado que precisamente sobre la demanda del servicio desde Teruel Existe “estamos pendientes del estudio comprometido sobre la viabilidad de viajeros entre el Cantábrico y el Mediterráneo que debería presentarse de manera inminente. Aseguró que desde el Movimiento Ciudadano estiman que “podríamos estar hablando como mínimo de un potencial de 400.000 viajeros desde el Cantábrico al Mediterráneo pasando por Teruel”.

La rueda de prensa ha terminado con una referencia al futuro que aportaría a Teruel una estación intermodal, donde confluyan la plataforma logística, el aeropuerto, el corredor ferroviario Cantábrico Mediterráneo, la A-23 o la futura A-40. Para Gimeno “en Teruel esta posibilidad tiene un potencial que difícilmente podemos encontrar en ningún lugar del país”. A solicitud de Teruel Existe el Ministerio realiza el “estudio previo” sobre la posibilidad de realizar la Estación Intermodal.