La zona cero de la covid en Teruel recuerda a sus víctimas

La residencia San José de Monreal del Campo, donde en marzo de 2020 se registraron los primeros contagios por covid en la provincia de Teruel, ha rendido la tarde de este miércoles un sentido homenaje a las víctimas de esta enfermedad y a los trabajadores del geriátrico, que supieron guardar la calma en los primeros momentos de la pandemia y actuar con resolución, cuando el miedo se coló en el centro ante el desconocimiento del virus y de cómo luchar contra él.

Al acto ha acudido la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés, María Victoria Broto, quien ha afirmado que los mayores supieron dar "una lección de vida" en un año "muy difícil". Broto ha aportado, como dato esperanzador, que este miércoles, por primera vez desde que comenzó la pandemia, Aragón no tiene ningún residente contagiado. Solo hay dos brotes en geriátricos con dos trabajadores afectados.

En su discurso, Broto ha dicho a los asistentes que "Aragón necesita a las residencias", al contar con un 25% de su población que es mayor de 65 años y considerar que "no hay mejor opción" para todos aquellos que necesitan unos cuidados.

Los asistentes no han podido evitar emocionarse al recordar a sus compañeros de residencia desaparecidos.] Antonio Garcia/Bykofoto

El centro monrealense perdió a 14 de sus 75 residentes. Uno de ellos fue el esposo de Isabel Moreno, una mujer que esta tarde no ha podido evitar emocionarse durante el homenaje. "Fue todo muy duro; no pude asistirlo ni ver su cuerpo y aún me pregunto a veces si es verdad que ha muerto", ha lamentado.

La gerente de la residencia, Marta Ribera, ha recordado, entre aplausos del público, que el centro fue el punto cero del desarrollo de la pandemia en Teruel, "pero también el inicio de la protección hacia los vulnerables y de un trabajo en equipo y una motivación que nos ayudó a salir adelante".

El alcalde de la localidad, Carlos Redón, ha destacado el esfuerzo de los empleados del geriátrico y del personal del centro de salud comarcal de Monreal del Campo, así como el apoyo de las Fuerzas Armadas a la hora de desinfectar las instalaciones . Según ha afirmado, la rápida actuación de los trabajadores de la residencia y el correcto comportamiento de los mayores "evitaron que todo fuese a peor".

El homenaje ha concluido con el descubrimiento de un monolito en recuerdo "a todos los que se fueron en silencio" y con el toque de tambores y bombos por parte de la Cofradía de la Sangre de Cristo de Monreal del Campo.