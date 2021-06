Una tromba de agua y granizo daña campos e inunda las calles en Oliete

Una fuerte tormenta ha descargado esta tarde en Oliete una gran cantidad de agua y granizo que, acompañada de viento, ha causado daños en los huertos y ha inundado algunas calles de la localidad, llegando a alcanzar el agua en determinados puntos una altura de 50 centímetros. En apenas 10 minutos, sobre las 17.30, las nubes han dejado 16 litros por metro cuadrado.

Ramiro Alfonso, residente en la localidad, ha relatado que muchos vecinos han tenido que poner en la puerta de su casa obstáculos para evitar que el agua se colara hasta el interior, pues circulaba a gran velocidad y con mucha fuerza por las calles con más pendiente. Una mujer ha contado que ha temido que la fuerza de la corriente se la llevara por delante cuando ha tenido que cruzar la vía para poder cerrar la ventanilla de su coche, que se había quedado abierta. "El agua me llegaba por la cintura y me he quedado empapada", ha dicho.

El granizo, del tamaño de un garbanzo, pero muy abundante, ha estropeado las hortalizas que se cultivan en esta época del año y se teme que haya afectado a los campos de cebada que aún están por cosechar. En Montalbán han caído 13 litros de agua por metro cuadrado, con algo de granizo, que no ha llegado a causar daños, mientras en Villarluengo se han registrado 7 litros por metro cuadrado.