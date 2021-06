El Colegio Oficial de Médicos de Teruel cree que ha llegado el momento de sacar a la luz y poner blanco sobre negro las ventajas de los centros sanitarios de la provincia. El objetivo es intentar romper la dinámica actual, que está haciendo que las plazas de facultativos especialistas de los hospitales de Teruel y Alcañiz sean las más difíciles de cubrir de todo Aragón. Tras el último concurso de traslados y el llamamiento a interinos, 32 puestos –algo más del 12%– se han quedado vacíos entre los dos centros, más que en ninguna otra convocatoria anterior.

En un comunicado hecho público este viernes, el presidente de la organización colegial médica, Ismael Sánchez, hace un llamamiento a los médicos para que elijan las plazas de los centros turolenses, pues en ellas “se podrán desarrollar profesionalmente igual o mejor que en un centro de una gran ciudad y con una fenomenal calidad de vida”. Y añade que los médicos que rechazan Teruel “se sorprenderían al conocer las posibilidades científicas y humanas” que tiene el ejercicio de la medicina en Teruel.

La nota recuerda que el Obispo Polanco lleva realizando desde hace más de 25 años ensayos clínicos sobre nuevos fármacos para el tratamiento de la diabetes avalados por las agencias Europea y Española del Medicamento. En el hospital de Alcañiz se desarrollan estudios de investigación en oncología y oftalmología que han recibido distinciones y premios.

Preocupado por la situación, Sánchez extiende las virtudes a las ciudades donde se ubican los hospitales. “Tanto en Teruel como en Alcañiz, se puede ir andando a cualquier sitio, el campo está a un paso y las relaciones personales son muy buenas”. Destaca la “buena ubicación” de la capital turolense, a una hora escasa de algunas playas levantinas y a 30 minutos de unas pistas de esquí.

“Hace falta un cambio de imagen –dice Sánchez–; debemos poner de relieve lo bueno de las plazas hospitalarias turolenses, si no, ¿cómo van a venir los médicos a trabajar?”. El comunicado hace hincapié en que ambos hospitales han recibido “distinciones y premios en multitud de ocasiones”, situando a sus profesionales “en la élite de la investigación mundial”.

Las cifras, "de espanto"

El presidente de la Junta de Personal del Obispo Polanco por el sindicato médico Cesm, Jesús Martínez Burgui, también muestra su inquietud por el gran número de huecos en las plantillas de Teruel y Alcañiz, al que considera “de espanto”. Resalta que, en el hospital de Teruel, atraviesa una situación crítica Otorrinolaringología –después de que ningún médico haya optado a alguna de las tres plazas–, mientras que Rehabilitación y Psiquiatría se quedan con un solo especialista. Además, la falta de 3 médicos en Urgencias obligará a los 9 restantes a hacer este verano de 8 a 10 guardias al mes.

Martínez Burgui aplaude que la DGA haya ofertado las plazas de Teruel –por vez primera– con la posibilidad de ser compartidas con otros hospitales de Zaragoza, pues ello ha permitido la llegada de 3 médicos, pero advierte de que esta solución "es solo un parche". A su juicio, estos contratos mixtos no deben cronificarse, ya que los futuros hospitales de Teruel y Alcañiz, ahora en construcción, "se encontrarían con que no tendrían facultativos". Añade que los profesionales compartidos por dos hospitales "no se integrarían en la plantilla del Obispo Polanco".

El aumento de las plantillas estructurales -para reducir el número de guardias-, los incentivos económicos, la conciliación familiar y un incremento de personal suficiente para aumentar la labor investigadora son algunas de las soluciones propuestas por Martínez Burgui.