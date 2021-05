La granada Breda, un legado letal de la Guerra Civil en Teruel

Ochenta y dos años después de la Guerra Civil, su estela de destrucción sigue muy presente en Teruel en forma de artefactos abandonados que causan heridos, el último de ellos un pastor de Sarrión al que el pasado marzo una explosión arrancó parte de una mano. La principal amenaza derivada de los vestigios de la contienda se llama Breda, una granada de fabricación italiana utilizada por los legionarios transalpinos del bando franquista que se ha convertido en una trampa para quienes se tropiezan con ella.

A pesar del número insignificante de granadas Breda que afloran –una entre los doscientos artefactos explosivos que se recuperan cada año en la provincia–, esta bomba es la responsable de los dos accidentes más graves registrados por estallidos accidentales en la última década: la explosión que le amputó las dos manos y dejó ciego a Alberto Villalba, de 22 años, y causo graves heridas a su padre, Tomás, en Teruel en 2013; y la detonación con la amputación de tres dedos de la mano izquierda a un pastor marroquí, S. B., de 23 años, en Sarrión hace solo dos meses.

El aspecto inofensivo y a la vez llamativo de la granada italiana, fabricada con una carcasa de aluminio y pintada de rojo chillón, incrementa el riesgo de accidente por explosión accidental. Este arma se diseñó para causar lesiones graves al enemigo, aunque no suele provocar la muerte inmediata. Dispone de dos dispositivos de seguridad –una lengüeta y un capucha que hay que retirar–, lo que la hace segura para el transporte y el manejo. Diseñada en Italia, formó parte de la dotación del Ejército español hasta los años sesenta del siglo XX.

Las llamaban "los diablos rojos"

El jefe del Equipo de Búsqueda y Localización de Explosivos (EBYL) de la Guardia Civil en Teruel, Andrés Franco, recuerda que a las Breda las llamaban «diablos rojos» durante la contienda por su temibles efectos físicos y psicológicos en los combatientes. Explica que este pequeño artefacto –de apenas 10 centímetros de largo y 200 gramos de peso– está ideado para "amputar las manos y dejar ciego al adversario, causar heridas de tal consideración que generen pavor en las filas enemigas y, a la vez, acarrear un coste en la atención de la víctima. Está pensada para dejar malherido".

La localización de bredas es muy puntual, apenas una o dos al año, pero son la principal inquietud para el EBYL. "Es especialmente preocupante porque no parece una bomba", aclara Franco. La imagen grabada en la mente de la población es la de la granada "de piña", que estalla al retirar una anilla, pero el cilindro rojo de aluminio italiano no se parece en nada a esa referencia tópica y, de hecho, se confunde con un bote de pintura, un juguete, un salero u otros objetos cotidianos.

La granada Breda M-35, fabricada en Italia, se utilizó durante la Guerra Civil española. Mide 96 milímetros de largo y pesa 200 gramos. Contiene una carga de trilita de 63 gramos y distintos tipos de metralla. Javier Escriche

Aunque Alberto Villalba, víctima de una Breda en 2013, prefiere no rememorar la explosión que le dejó malherido, recuerda que la granada no le pareció un objeto "sospechoso" cuando se tropezó con ella en el garaje de Teruel que limpiaba con su padre. "No tuve tiempo de pensar –recuerda– antes de la explosión, pero me confundió su aspecto inofensivo". El estallido le dejó sin las dos manos y perdió la visión de ambos ojos.

Javier Medina, miembro del EBYL, explica que tras aquel suceso y durante meses registraron "entre siete y ocho incidencias al día por explosivos de la guerra". "La gente –añade­­– los guardaba en sus casas y a raíz de aquella explosión nos avisó". También tras el estallido de Sarrión hubo un cierto "repunte" de alertas.

Andrés Franco se niega a achacar a la "imprudencia" la explosión accidental de las Breda, porque nada alerta de que sean una bomba. "La imprudencia la cometió la persona que la diseño", señala el experto en explosivos, que reitera los consejos habituales ante cualquier objeto sospechoso: no tocar el artefacto, localizar el lugar y avisar a la Guardia Civil.

La zona más propensa a la aparición de este arma es la comprendida entre Teruel y Sarrión, en parte porque fue escenario de los combates más virulentos con participación italiana y en parte porque la composición del suelo facilita la conservación. Tras la explosión del pasado marzo, a poco metros del lugar del accidente y dentro de un espacio muy concurrido como merendero y escenario de una romería anual, José Luis Jiménez, miembro del EBYL, localizó otra Breda en perfecto estado.

Este modelo de granada se conserva mejor que otros porque el aluminio de la carcasa resiste bien la intemperie. Además, si no sufre ningún movimiento brusco, permanece íntegra aunque se retiren los elementos de seguridad a la espera de una víctima.

El EBYL de Teruel es el más productivo de España en la retirada y neutralización de artefactos, con una media de una bomba eliminada cada tres días. Las cifras oscilan notablemente entre años. Mientras que el año pasado, condicionado por la escasa movilidad impuesta por la pandemia, solo se localizaron 78 bombas, en 2019 la cifra se disparó a 280.