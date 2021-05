Tres miembros de una misma familia, intoxicados en Teruel por el consumo de setas silvestres

Tres miembros de una familia de Teruel han sufrido una intoxicación posiblemente debido al consumo de setas silvestres y por la que requirieron asistencia hospitalaria.

El brote afectó a tres miembros de cuatro, ya que el cuarto no las consumió, y presentaron vómitos, diarreas, sudoración y astenia cuatro horas después de haber consumido las setas, informa el Boletín Epidemiológico Semanal (Besa) correspondiente a la semana del 3 al 9 de mayo.

Los afectados sufrieron los síntomas hasta cinco días después de la ingesta.

Desde Salud Pública tratan de identificar la seta implicada -probablemente del género Clitocybe-, por lo que recomiendan no consumir este tipo de alimento si no hay completa seguridad de su no toxicidad.