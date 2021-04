Fermín Hernández: "El juicio de Igor el Ruso será el más mediático en la historia de la Audiencia de Teruel"

El presidente de la Audiencia Provincial de Teruel y encargado de presidir del tribunal del jurado que juzgará a Igor el Ruso, Fermín Hernández, afirma que se enfrenta al juicio "más mediático" de los celebrados hasta hoy en el Palacio de Justicia turolense. Hernández afirma no estar "preocupado" ante los intensos días que se avecinan, pero reconoce que la organización ha sido "más complicada" de lo habitual por la existencia de siete acusaciones particulares más el fiscal y, sobre todo, por la situación de pandemia en la que se celebrará la vista.

Entre las medidas adoptadas para prevenir contagios, figura la limitación del acceso a la sala de vistas a los jurados –nueve titulares y dos suplentes–, los seis abogados de la acusación –uno representa a dos acusaciones–, el magistrado presidente, el letrado de la administración de justicia, el defensor, el intérprete, funcionarios judiciales y policías. Además, estará presente el propio acusado y comparecerán testigos y peritos. Solo entrarán en la sala las personas "indispensables" y todas deberán usar mascarillas. Se montarán mamparas de metacrilato para separar a los abogados.

Hernández explica que se procurará la máxima ventilación de la sala, pero para evitar riesgos contarán con un medidor de CO2 y, en caso de que se sobrepasen los niveles seguros, se suspenderá la sesión para proceder a ventilar la dependencia a la espera de que desaparezca el peligro de transmisión de la covid-19.

El presidente de la Audiencia aclara que, aunque el resto de las dependencias judiciales continuarán con sus actividades con normalidad, no se permitirá el paso al edificio a nadie que no esté citado. "No se admitirá la entrada de ningún curioso", advierte Fermín Hernández. Los miembros del jurado podrán volver a dormir a sus casas si lo desean o quedarse en un hotel de la ciudad reservado por la Administración de Justicia, pero cuando arranque la deliberación quedarán incomunicados hasta que emitan un veredicto y su vida transcurrirá entre la Audiencia y el hotel. Para comer, acudirán a un restaurante de la ciudad escoltados por la Policía.