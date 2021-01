La Audiencia de Teruel condena a 4 años de cárcel al joven que abusó sexualmente de su hermanastra, quien se suicidó tres años después

La Audiencia Provincial de Teruel ha condenado a 4 años y un día de prisión a un joven de 24 años de edad y vecino de la capital turolense al que considera autor de un delito de abuso sexual hacia su hermanastra. Los hechos ocurrieron en 2016, cuando la muchacha tenía 14 años de edad y el acusado 20. Tres años después, en junio de 2019, la chica se quitó la vida arrojándose por el Viaducto de Teruel.

Además de prisión, el tribunal impone al joven cinco años de libertad vigilada que deberá cumplir al salir de la cárcel. Aunque la Fiscalía y la acusación particular pedían para él una condena de 12 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, la petición no ha sido atendida por el tribunal, quien estima que no puede considerar probada la continuidad delictiva ni que se produjera acceso anal o vaginal. Así, el fallo, hecho público este lunes, condena al joven por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años.

No obstante, la sentencia menciona el voto particular de uno de los tres magistrados que formaron el tribunal, quien estima que los hechos fueron constitutivos de un delito de agresión sexual continuada hacia la menor y que el acusado debería ser condenado a 12 años de cárcel.

El joven reconoció en el juicio, celebrado el pasado 1 de diciembre, haber realizado tocamientos a su hermanastra tras regresar un día a casa borracho. La adolescente reveló lo ocurrido a su madre dos años más tarde, en mayo de 2018, cuando esta regresó de Perú, donde había permanecido seis meses. Los hechos ocurrieron en la casa familiar, donde la joven convivía con seis hermanos -todos ellos varones-, algunos de ellos de doble vínculo y otros solo por línea materna o paterna.