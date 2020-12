La Puebla de Valverde: Luz en los balcones para alegrar una extraña Navidad

"Por suerte no es un concurso; no hubiéramos sabido a quién darle el premio". Quien habla es Ana Torres, la concejala de Turismo, Educación y Cultura de La Puebla de Valverde. El Ayuntamiento de esta localidad turolense que en invierno se queda con apenas 500 vecinos decidió que de alguna manera habría que ahuyentar la tristeza de una Navidad marcada por la covid en la que muchas familias no podrán reunirse con los suyos en torno a la mesa y el Belén.

Su idea, premiar con un bono de 20 euros para gastar en los comercios locales a quien engalanara su balcón, ventana o puerta, ha sido todo un éxito. De las poco más de 100 familias que viven de forma fija en el pueblo, 90 se pusieron manos a la obra para decorar como nunca las fachadas de sus casas y hacer de esta extraña Navidad, una cálida y esperanzadora fiesta que una a todos los vecinos.

Otra de las casas de La Puebla de Valverde decoradas esta Navidad. Heraldo

El resultado ha sido sorprendente. Las calles de La Puebla de Valverde, sin tradición en la iluminación de inmuebles y elementos urbanísticos, lucen ahora de una forma espectacular. Árboles de Navidad, renos, trineos, estrellas, angelitos, hojas de acebo y otros motivos propios de estas fechas, han transformado el aspecto de este municipio situado a los pies de la Sierra Gúdar-Javalambre.

"Este año, más que nunca, necesitábamos alegrarnos para afrontar una fechas muy entrañables que nos vienen de una forma distinta", explica Ana Torres, llena de orgullo por la buena respuesta de sus vecinos. La edil destaca que, además, el bono de 20 euros supone un apoyo al comercio y los servicios locales, "que han permanecido durante toda la pandemia abiertos, ayudando a la población y atendiéndola en sus necesidades".

90 familias se han puesto manos a la obra para engalanar la fachada de sus casas. Heraldo

Por su parte, el Ayuntamiento ha puesto el tradicional árbol de Navidad en la plaza, y esta vez con la figura de una cigüeña arriba, pues cuatro familias del pueblo o bien veraneantes, esperan un hijo. "Seguimos creciendo en población y estamos muy contentos", afirma Torres, quien resalta que si bien en invierno la población es reducida, en cuanto llega julio se multiplica por dos.

Lo mejor, a juicio de Ana Torres, es "que todo el pueblo ha respondido en bloque, todos a una, lo que quiere decir que estamos unidos, dispuestos a ayudarnos y a hacer frente a las adversidades que nos puedan llegar".