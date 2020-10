Un vecino de Teruel entra en el quirófano y sale sin operar por falta de camas de uci

Un vecino de Teruel, Marcial Romero, de 73 años, expresó este jueves su "indignación y rabia" tras haberle sido suspendida la intervención quirúrgica que tenía programada para extirparle un tumor cancerígenoen la lengua debido a la falta de camas de uci en el hospital Obispo Polanco. El hombre entró en el quirófano a primera hora de la mañana, pero unos 30 minutos después, con el gotero ya puesto, le dijeron que no podían operarle porque, si había complicaciones, no tendría plaza en la unidad de cuidados intensivos, al estar sus 8 camas ocupadas, 6 de ellas con casos covid.

"Me he quedado de piedra. Toda la vida pagando a la Seguridad Social y ahora me mandan para casa, no hay derecho", se queja. Tras poner una reclamación, explica que la media hora en el quirófano se le hizo "eterna", invadido todo el tiempo por un profundo sentimiento de incertidumbre. Resalta que ya había pasado todo el proceso preoperatorio, "con los nervios y la alteración psicológica que esto conlleva". Cuenta que la enfermedad le ha inflamado la lengua y tiene problemas para masticar y deglutir. "Sabemos que está el covid, pero también hay otras patologías que atender", protesta.

Ante la falta de camas de uci en Teruel, la otorrinolaringóloga que iba a operarlo, la doctora Teresa Lahoz, llamó a un hospital de Zaragoza para solicitar una plaza en la Unidad de Reanimación Posquirúrgica (REA) para su paciente, pero allí rechazaron esta posibilidad alegando que un traslado tan largo –170 kilómetros– de un enfermo recién operado tiene un alto riesgo. Desde el hospital zaragozano –explica Lahoz– propusieron que Marcial entre en la lista de espera quirúrgica de la capital aragonesa para ser operado allí, pero eso supone reiniciar todo el proceso, desde la primera visita al especialista. Marcial ha decidido no ir a Zaragoza y está a la espera de que le avisen nuevamente para ser intervenido en Teruel.

La doctora Lahoz reclama que aumente la plantilla de intensivistas para poder ampliar el número de camas de uci. Durante la primera oleada de covid, la unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del hospital Obispo Polanco se empleó para instalar provisionalmente camas de uci. Sin embargo, la plantilla de especialistas de cuidados intensivos es ahora menor que el pasado mes de marzo, tras marcharse dos médicos a otros destinos, y los facultativos que quedan tienen problemas para cubrir todos los turnos de guardias. La dificultad es aún mayor para hacerse cargo de más pacientes críticos.

"En Teruel vamos para atrás. En marzo teníamos 19 plazas de uci y ahora hay peligro de que se cierre la unidad", dice Lahoz. Para la otorrino, "la solución no es enviar a los pacientes a Zaragoza, sino contar con recursos en Teruel".

Desde el Gobierno aragonés afirman que no se están suspendiendo las operaciones oncológicas en el hospital Obispo Polanco de Teruel y que el caso de Marcial Romero es algo "puntual" por "un motivo concreto". Añaden que este paciente "será operado en cuanto sea posible".