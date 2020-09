"Es muy desconsiderado hacer esperar a la gente tanto rato a la intemperie"

Las personas que a diario, y como medida de seguridad por la pandemia de covid, esperan en la calle Miguel Vallés de Teruel su turno para entrar a la Subdelegación del Gobierno y realizar los trámites que necesitan piden una solución que evite las molestias de aguardar a la intemperie.

Hay usuarios, como los que acuden al Servicio de Extranjería –donde las gestiones son más complejas–, que afirman haber tenido que esperar este verano en la calle de 20 a 30 minutos a pleno sol. Denuncian que muchos de ellos tienen que acudir con niños que juguetean en la estrecha acera que da acceso a la Subdelegación, a un paso del tráfico rodado.

"Esto es muy incómodo y desconsiderado. Hace falta una solución; aquí hay niños que ahora soportan el sol y en invierno será el frío", denuncia un hombre, Manuel, venido desde Olba. Una mujer que prefiere no dar su nombre explica que lleva en la calle 20 minutos y que ha acudido con sus hijos porque "no todos tenemos con quién dejarlos". Otra mujer, de nacionalidad marroquí y acompañada de sus dos hijas, dice que espera su turno hace media hora y expresa su preocupación "porque los niños no están quietos y los coches son un peligro".

A finales del pasado mes de julio, las altas temperaturas obligaban a los usuarios a cruzar a la acera de enfrente en busca de sombra, como hizo Joana, vecina de Teruel y con una niña de 6 años, quien reclamó "un espacio resguardado donde poder esperar" así como "más agilidad en el servicio".

La larga fila de gente a la intemperie no ha pasado desapercibida a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Teruel, cuyo presidente, Pepe Polo, denuncia que el lugar "no reúne condiciones ni es el más digno, ya que no hay ni un banco ni una silla y está a pleno sol". Polo pide habilitar un espacio adecuado para las esperas.

Desde la Subdelegación del Gobierno explican que la gente aguarda en la calle al haberse suprimido la sala de espera en cumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales. Destacan que, para facilitar el acceso seguro, los usuarios solo pueden ir con cita previa y añaden que el tiempo de espera se alarga si estos llegan antes de lo acordado.