Adiós a una Vaquilla para olvidar que fija la vista en la edición de 2021

Los turolenses dijeron adiós este lunes a tres días en los que, de no ser por la pandemia de coronavirus que mantiene en vilo al país y que ha obligado a suspender todos los actos festivos, se hubiera celebrado la Vaquilla. No hubo traslado de toros ensogados desde el coso taurino a los corrales de La Nevera de madrugada y no corrieron los astados por las calles del Centro Histórico guiados por la cuerda de los miembros de la Asociación Soga y Baga. Tan solo algunos ciudadanos decidieron, al menos, cumplir con la tradición de almorzar judías con morro en los bares de la ciudad.

La normalidad marcó el que hubiera sido un Lunes de Vaquilla. El único incidente fue el atropello de dos mujeres mayores en un paso de peatones de la Avenida Ruiz Jarabo por un turismo cuyo conductor dio positivo en alcohol y drogas, motivo por el que fue detenido. El accidente se produjo la noche del domingo al lunes y las dos mujeres sufrieron heridas leves.

El concejal de Fiestas, Javier Domingo, destacó la "extraña situación" que han vivido los turolenses al no poder celebrar sus fiestas mayores y agradeció a la ciudadanía "haberse comportado correctamente y estar a la altura de las circunstancias evitando aglomeraciones".

También la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, y el subdelegado en Teruel, José Ramón Morro, felicitaron este lunes a la población turolense calificando de "ejemplar" su conducta estos días de ‘no Vaquilla’. "Han entendido que el objetivo era proteger la salud de todos y son el ejemplo para otros muchos municipios que hubieran celebrado sus fiestas este verano", dijo Morro.

A principios de agosto, la junta directiva de la Asociación Soga y Baga se reunirá para retomar los preparativos del Congreso del Toro de Cuerda que iba a celebrarse en junio y tuvo que suspenderse por la covid-19. Asimismo, empezarán a organizar los actos para la Vaquilla de 2021.