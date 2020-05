La capital turolense perderá conectividad con Madrid y Valencia cuando el Gobierno central levante el estado de alarma decretado por la pandemia de covid-19 y se instaure la nueva normalidad. La empresa concesionaria de la línea de autobuses, IRB, ha anunciado que su intención es recortar al 50% el servicio que existía antes de la crisis, al considerar que este transporte es "deficitario" debido a la escasa demanda de viajeros que registra.

De los dos autobuses en cada sentido que unían a diario Teruel con Madrid antes de la pandemia, ahora solo quedará uno. Con Valencia había cuatro relaciones diarias de ida y vuelta y, tras la crisis del coronavirus, habrá solo dos. Así lo ha explicado el gerente de IRB, David López, quien cree que, una vez se supere la enfermedad, "todavía habrá temor a utilizar el transporte público y eso reducirá aún más el número de viajeros".

López añade que todo apunta a que, como medida de seguridad, los autobuses tendrán que reducir a la mitad su aforo, lo que impedirá la rentabilidad del servicio aún en los escasos días puntuales –viernes y domingos de puentes festivos– en los que los vehículos solían llenarse de estudiantes.

IRB comenzó a operar en la línea Madrid-Teruel-Valencia hace justo dos años. La empresa no tardó en entrar en crisis y reclamar ayudas a las distintas Administraciones con el objetivo de poder mantener el servicio de autobuses, que supone el único medio de transporte público entre Madrid y Teruel al ser esta última la única capital de provincia sin tren al centro de la Península.

Unos meses antes de la pandemia, IRB ya suprimió servicios y, posteriormente, adeudó salarios a sus 14 trabajadores. La situación se agravó con la crisis por la covid-19 y el aislamiento social que impuso esta enfermedad, lo que empujó a la empresa a iniciar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a la totalidad de la plantilla y por todo el tiempo de trabajo.

De hecho, tras decretarse el estado de alarma, IRB optó por suprimir todos los autobuses entre Teruel, Madrid y Valencia, una medida permitida por el Gobierno para evitar contagios. A diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, donde se han mantenido unos servicios mínimos de transporte interurbano, la población de Teruel no tiene estos días ninguna opción para ir a Madrid mientras que a Valencia puede hacerlo solo en tren.

David López destaca que "nadie llama" para preguntar si hay bus a Madrid y muy pocos se interesan por el viaje a Valencia. "Estamos salvando vidas; estos días no se debe viajar", recalca. En la misma línea, desde la Subdelegación del Gobierno en Teruel indican que esta falta de transporte público no ha dado lugar a ninguna queja. No obstante, el gerente de IRB lamenta la falta de rentabilidad de los autobuses y reclama el apoyo de las Administraciones "para que los turolenses no se queden sin su derecho a un transporte público".