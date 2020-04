Teruel Existe cree que los planes de reconstrucción tras el coronavirus deben corregir desequilibrios territoriales

El diputado de la agrupación de electores Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha solicitado al presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, que los pactos de estado que plantea el Gobierno para la reconstrucción económica y social del país tras la crisis del coronavirus apuesten también por la sostenibilidad territorial, trabajando en un marco de desarrollo más justo que no deje a nadie atrás, “ni a personas, ni a territorios”. Guitarte ha mantenido el contacto con Sánchez por vías telemáticas junto con el resto de diputados que forman parte del Grupo Mixto.

Guitarte se ha referido a la situación que tendrá que afrontar España después de esta pandemia como una “oportunidad única” para corregir las desigualdades y reflexionar sobre el modelo socioeconómico que ha imperado hasta el momento, basado en el crecimiento urbano desmesurado olvidando las pequeñas ciudades, pueblos y el medio rural, sin atender el necesario equilibrio territorial de un país.

Según la agrupación de electores, los modelos de desarrollo basados en las grandes ciudades y las megalópolis, probablemente favorecerán en el futuro nuevas pandemias. Desde Teruel Existe consideran que estos planes de reconstrucción, que empiezan a gestarse deben llevar las cada vez más imprescindibles telecomunicaciones a la España Vaciada y apostar por el desarrollo de los recursos endógenos.

Esta reunión se enmarca dentro de los diferentes encuentros programados por el Ejecutivo con los grupos parlamentarios que se han mostrado dispuestos a tender la mano a los pactos de estado que pretende poner en marcha el gobierno tras la crisis del coronavirus. El diputado de Teruel Existe, que formará parte de esta mesa de reconstrucción, durante la videoconferencia con Moncloa, recalcó que estos pactos necesarios para salir de la crisis pueden servir para abordar simultáneamente importantes retos a los que ya se enfrentaba el país como es el reequilibrio territorial. Para ello, señaló la importancia de que el ejecutivo tenga en cuenta lo que la sociedad civil puede aportar. “Proponemos que haya un contacto y se escuche a actores como los sindicatos agrarios, los pensionistas, a la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinales o a la Coordinadora de la España Vaciada, porque si queremos que ese pacto o acuerdo esté sustentado socialmente tenemos que hacer ese contacto con las organizaciones sociales”, aseveró Guitarte.

Sánchez se ha mostrado de acuerdo con el diputado en que en estos momentos no hay que olvidarse de atender a la cohesión territorial, al medio rural o al turismo interior, y apuntó, que en este aspecto ya se está trabajando en medidas para impulsar este tipo de turismo una vez la crisis se haya superado, siempre desde la seguridad para el sector y para el viajero. Por otra parte, el presidente del Gobierno ha señalado que para lograr el objetivo de reconstrucción, quienes deben trabajar por ello son los partidos políticos y los grupos parlamentarios en representación de la sociedad civil. “Eso no implica que no se puedan incorporar determinados colectivos para que nos ayuden o asesoren en algunos aspectos”, añadió el presidente del Ejecutivo.