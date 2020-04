Cuatro ayuntamientos de la Cuenca Minera turolense, Utrillas, Escucha, Palomar de Arroyos y Fuenferrada, han contratado personal sanitario para que este mismo lunes se puedan llevar a cabo pruebas de detección de Covid-19 entre los colectivos de riesgo de la población. La medida va dirigida especialmente a los internos y trabajadores de residencias de mayores y discapacitados, así como a los empleados de comercios de alimentación y de empresas que operan en la zona y mantienen contacto con el público.

Para realizar las pruebas, se utilizarán los 1.500 test rápidos que los municipios compraron hace unos días a una empresa aragonesa por un coste de 15.000 euros. La contratación del personal sanitario, concretamente, dos enfermeros, ha costado otros 15.000 euros que asumen los cuatro ayuntamientos.

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, de C’s, lamentó este sábado que el Gobierno aragonés "no haya querido colaborar" con los ayuntamientos en la realización de test rápidos adquiridos con fondos municipales. Según explica el regidor, desde los consistorios se pidió al personal sanitario del centro de salud comarcal de Utrillas su apoyo para desarrollar las pruebas. Sin embargo, "desde la Dirección de Atención Primaria no se autoriza a utilizar las instalaciones del centro de salud al tratarse de unas pruebas que no están aprobadas por la DGA", afirma.

Moreno achaca "una falta de sentido común" al Gobierno aragonés, quien hace unos días afirmó que no daría valor sanitario a las pruebas de detección de coronavirus que realizaran los ayuntamientos por su cuenta y riesgo. La postura de la DGA se dio a conocer en relación a la decisión del Ayuntamiento de Valderrobres de hacer test a usuarios y trabajadores de la residencia de mayores tras registrarse tres fallecidos y el contagio de un profesional.

"Los test rápidos pueden salvar vidas", subraya el alcalde de Utrillas, quien destaca que el centro de salud ha atendido 41 posibles casos de Covid-19. Moreno informa de que las pruebas se harán en las respectivas empresas o en dependencias municipales. "Que Sanidad no haga test a todo el mundo en un colectivo de riesgo es un error, pero que no colabore con quienes queremos hacerlos, es más grave aún", dice el primer edil de la cabecera comarcal de las Cuencas Mineras.

El objetivo de los ayuntamientos de Utrillas, Escucha, Palomar de Arroyos y Fuenferrada es evitar "un contagio masivo" entre la población ahora que, paulatinamente, van a incorporarse a la actividad normal distintos sectores productivos. "No podemos arriesgarnos a que la enfermedad se propague y nos oblige a un nuevo parón económico", advierte Joaquín Moreno.

Según afirma, ayuntamientos y comarcas de distintos puntos de Aragón se han puesto en contacto con él para saber dónde se han comprado los test. Las pruebas adquiridas por los cuatro consistorios mineros determinan si una persona está o no infectada y también si ha pasado la enfermedad y ha quedado inmunizada.