La Ruta celebra la Jornada Nacional del Tambor desde terrazas y balcones a causa del coronavirus

Miles de tambores y bombos sonaron ayer al mediodía desde balcones y terrazas de 22 poblaciones de cinco comunidades autónomas, entre ellas las nueve integrantes de la Ruta del Tambor y el Bombo. Lo hicieron como recuerdo a las Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el Bombo que este fin de semana debían celebrarse en Alcorisa y que fueron aplazadas sine die por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. La cita, que cada año acoge un pueblo, reúne a miles de tamborileros de media España. Esta vez, como recuerdo y homenaje al pueblo anfitrión que tanto esfuerzo realizó en la organización, surgió en redes sociales la idea de la ‘familia’ del tambor para estar unidos por un momento aunque desde la distancia. En Alcorisa, agradecidos por esta iniciativa, también salieron a sus balcones a tocar sus tambores y devolver el cariño recibido.

Tal y como se preveía, la respuesta virtual fue abrumadora con cientos de vídeos, fotos y mensajes de cariño que se compartieron enseguida. A algunos el estado de alarma les sorprendió sin un tambor a mano, una situación que resolvieron pronto porque cualquier herramienta o elemento de menaje fue bueno para hacer de instrumento de percusión, desde una cacerola hasta los clásicos cubiertos.

Los toques de ayer sirvieron para dar rienda suelta a una pasión que a tanta gente une pero también para dedicarse a través de los redobles un mensaje de fuerza para abordar la situación generada con el avance de la pandemia. Los aficionados al toque del tambor son conscientes desde el principio de la gravedad de la crisis sanitaria y, por tanto, de la necesidad de no realizar ni estas Jornadas ni las de la Ruta y de la suspensión de la Semana Santa. En este sentido, el alcalde de Alcorisa, Miguel Iranzo, agradeció todo el apoyo recibido e instó a seguir cumplimiento las medidas para prevenir contagios. Pensar en una nueva fecha no es posible mientras no se solucione lo más inmediato. «Hay otras cosas muy importantes en las que pensar ahora y vamos a mantener la esperanza en que todo se va a ir solucionando», dijo y añadió que, cuando llegue el momento, «las Jornadas Nacionales serán recibidas con las mismas ganas e ilusión por el pueblo de Alcorisa».

La Unesco declaró en 2017 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad las ‘Tamboradas’ de 17 localidades de las 22 que componen el Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el Bombo, entre ellas las nueve de la Ruta del Tambor y Bombo: Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén. Al toque de tambores y bombos simbólico y desde las casas se sumaron también poblaciones externas a la Ruta, como Valderrobres.