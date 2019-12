Preocupación en Olba por el ataque de una jauría a un pony en una calle durante una cacería

El ataque de una jauría de perros durante una reciente cacería a un pony en una calle del barrio de Los Villanueva, en Olba, ha generado preocupación vecinal ante el peligro de que se repitan hechos similares y de que puedan registrarse desgracias personales. El partido animalista Pacma ha denunciado el incidente a través de las redes sociales y la plataforma conservacionista 'El Mijares no se toca' ha solicitado al Ayuntamiento la aprobación de una ordenanza de caza para que situaciones así no se repitan. Este colectivo considera que las cacerías con grupos de perros no son tradicionales en la zona y "ponen en entredicho y riesgo la integridad y las condiciones de seguridad de personas, enseres, propiedades y animales domésticos".

El equino sufrió como consecuencia del ataque de los canes, que escaparon al control de los cazadores, la perdida de un ojo, desgarros y heridas por todo el cuerpo. Aunque, inicialmente, se temió que pereciera por la gravedad de las lesiones, finalmente ha sobrevivido pero con importantes secuelas.