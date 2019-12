Una residencia de Teruel invita a cenar a los ancianos solos por Navidad

Bajo el lema “Que nadie cene solo”, la Residencia Vitalia Paules, sensibilizada con la soledad no elegida de las personas mayores de Teruel, quiere aportar su granito de arena invitándoles a comer o cenar en estas fiestas navideñas. “En estas fechas tan sensibles, no nos gustaría que ninguna persona mayor estuviera sola, por lo que invitamos a quien se encuentre en esa situación a compartir mesa con nosotros y no estén solos en su casa”, explica la directora del centro, Lucía Caballero.

Así, la residencia les invita a la cena de Nochebuena, comida de Navidad, cena de Nochevieja, comida de Año Nuevo y comida de Reyes. “Para ello pedimos la colaboración de las asociaciones vecinales, para que si conocen algún caso puedan informarle y ponerse en contacto con nosotros”, añade. Del mismo modo, desde la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento se colabora en difundir esta iniciativa. Las personas que estén interesadas pueden ponerse en contacto con la residencia en el teléfono 978 61 15 18.

Celebración Navideña en la residencia San Pablo

La residencia de mayores San Pablo de Teruel, perteneciente al grupo Vitalia Home, ha celebrado el tradicional día de la familia, como primer acto de una intensa programación navideña.

Como cada año, este centro de mayores, ubicado en la capital turolense, ha organizado el día de la familia, siendo éste un acto sencillo, pero muy emotivo, que pretende proporcionar un espacio de encuentro y diversión. En el acto han participado los más de 100 residentes acompañados de familiares, amigos y trabajadores del centro. También se ha contado con la compañía de Ana Oliván, Carlos Méndez y Carlos Aranda; teniente de alcalde, Concejal de Cultura y Concejal de Deportes respectivamente, en representación del Ayuntamiento de Teruel. La tarde ha comenzado con la actuación del Coro de villancicos “Somos San Pablo”, a continuación se ha visualizado un vídeo en homenaje a residentes y trabajadores del centro y, para finalizar, se ha ofrecido una merienda para todos los asistentes.

La celebración de éste día supone el pistoletazo de salida para dar comienzo a una navidad llena de actividades, de emociones, y sorpresas previstas en un apretada programación que tendrá lugar desde hoy, hasta pasado el día de Reyes.

La actual directora de la residencia San Pablo, M.ª Luz Benedicto, ha manifestado “su agradecimiento a todas las personas, entidades, colegios, grupos musicales… que, de forma voluntaria, hacen posible un programa de actos tan abundante y tan variado, que logran convertir estas fechas en unos días de gran diversión para los residentes”. Y es que a lo largo de estos días pasarán por el centro: el grupo de canto del Colegio Victoria Díez, la Orquesta Arcos de Teruel, el grupo “Ciudad de los amantes”, el Coro de villancicos de la Iglesia Evangélica… además, a lo largo de estas navidades también están previstas visitas muy especiales a la residencia, como es la llegada de Papa Noel y la de los Reyes Magos que vendrán cargados de regalos para todos los residentes. Y, por supuesto, no puede faltar en la programación una salida para visitar el Belén de la Iglesia de San Pedro y disfrutar del ambiente navideño que se respira en el centro de la ciudad.