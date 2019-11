Penas de 10 a 23 meses de cárcel para los cinco ladrones que robaron 697 perniles de secaderos

El Juzgado de lo Penal de Teruel condena a penas que van de los 10 a los 23 meses de cárcel a cinco ladrones que entre 2017 y 2018 se llevaron un total de 697 jamones de dos secaderos de las provincias de Teruel y Valencia. La empresa turolense, ubicada en Manzanera, fue asaltada dos veces, el 21 de noviembre de 2017 y el 10 de diciembre de 2018, perdiendo en una ocasión 321 jamones y en la otra 130 perniles más el camión en el que ya estaban cargados para su reparto a los clientes. Además, uno de los procesados sustrajo el 4 de diciembre de 2018 246 jamones de la industria cárnica Jamoval S. L., en la localidad valenciana de Náquera.

Los tres robos se produjeron coincidiendo con las fechas previas al periodo navideño, cuando el género robado, el jamón, tiene una mayor salida en el mercado ilegal. En todos los casos, los autores entraron de madrugada en los secaderos tras romper los accesos a las instalaciones, por lo que han sido condenados por delitos de robo con fuerza.

Francisco Ortiz, de 42 años, es el responsable, junto con otra persona no identificada, del robo del 10 de diciembre de 2018 en la empresa Jamones Manzanera y le impone la juez 18 meses de prisión. Manuel Romero –28 años–, Manuel Díaz –31 años– y Alba Lara –23 años– son los autores del saqueo a ese mismo secadero apenas un año antes, el 21 de noviembre de 2017, si bien la mujer solo actuó como cómplice al contratar los teléfonos móviles puestos a disposición de los tres para coordinar el viaje, localizar el lugar, realizar vigilancias y conseguir la entrada en las instalaciones. Romero se enfrenta a 20 meses de cárcel; Díaz, a 15 meses y Lara, a 10 meses.

Por último, Alejandro Andreu –31 años–, condenado a 23 meses de prisión, fue quien asaltó el secadero de Jamoval en Náquera (Valencia). El género fue encontrado en su vivienda, un chalé en una urbanización de la localidad levantina de Bétera.

Los cinco, convocados este martes a dos juicios –en uno compareció Ortiz y en el otro el resto–, admitieron los hechos y se conformaron con la pena propuesta por el fiscal, muy rebajada respecto de la petición inicial: 5 años de prisión para cada uno. Salvo la mujer, todos tienen antecedentes penales y, según sostiene la Fiscalía, se chivaban el lugar adecuado para cometer el robo.

"Cuando se acerca la Navidad, duermo con miedo"

El encargado de la empresa Jamones Manzanera, Tomás Martín, confiesa que vive en estado de alerta en cuanto llega noviembre. Explica que, desde que cerró el cuartel de la Guardia Civil de la localidad en 1998, el secadero ha sufrido "cinco o seis" robos, siempre antes de Navidad, y tres de ellos de manera sucesiva en 2016, 2017 y 2018.

"En cuanto se acercan estas fechas, no duermo tranquilo, tengo miedo y estoy día y noche comprobando que las alarmas funcionan bien", afirma. El secadero que tiene a su cargo no está muy apartado del pueblo –con 520 vecinos– y se encuentra rodeado de chalés, pero aún así los ladrones se han cebado con él. De hecho, el juez instructor de la causa abierta por los robos vistos en el Juzgado de lo Penal no dudó en calificar de "depredación sistemática" la serie de sustracciones cometidas en el secadero. "No es justo que todo nuestro trabajo y nuestra inversión se pierdan en manos de los ladrones", lamenta Martín.