Emma Buj lamenta que se vayan a retrasar proyectos en Teruel porque el FITE 2019 no está firmado

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha lamentado que se van a retrasar proyectos para la ciudad, como el equipamiento del centro socio-cultural que se abrirá en el antiguo asilo de San José, porque todavía no se ha firmado el FITE 2019.

Buj ha asistido a la primera Junta de Gobierno con la nueva composición de esta legislatura. "Que no haya gobierno de España me preocupa como ciudadana y como alcaldesa. La economía sufre mucho cuando no hay gobiernos y, en este momento me preocupa mucho el Fondo de Inversiones de Teruel 2019", ha dicho.

La alcaldesa ha continuado diciendo lo siguiente: "No entiendo como no se firmó antes de la convocatoria de elecciones y quiero recordar que el Fondo de Inversiones posee un mecanismo a nivel del Estado, que ya lo introdujo así Mariano Rajoy, para que en caso de tener presupuestos prorrogados se pudiera firmar".

Emma Buj ha considerado que "se podía haber firmado, habría sido lo ideal, no se hizo, no tiene explicación y hoy nos encontramos con que no sabemos cuando va a haber Gobierno de España ni Gobierno de Aragón, aunque de Aragón parece que sí que va a haber, en cualquier caso se tiene que conformar, no sabemos cuando va a haber Gobierno de España ni cuando se va a firmar el FITE".

En su opinión, "el día que se firme ya será muy tarde y su ejecución va a ser prácticamente imposible para las administraciones o para aquellas empresas que reciban subvenciones". Por tanto, le preocupa "mucho" y, sobre todo, por el Fondo de Inversiones de Teruel.

La alcadesa ha expuesto que sin ninguna duda, el equipamiento del antiguo asilo de San Julián, en estos momentos centro socio-cultural va a sufrir un retraso porque el ayuntamiento pensaba financiar ese equipamiento con cargo al FITE, ya que todo el edificio se ha financiado con este fondo. "Aunque nosotros estemos trabajando en los pliegos hasta que no esté aprobado no se nos va a poder conceder. Si el edificio está acabado a finales de diciembre y es en esa fecha cuando se puede firmar el Fondo de Inversiones de Teruel está claro que el equipamiento se va a retrasar".

Antes de la llegada de Pedro Sánchez y desde que el PSOE gobierna en ambos Ejecutivos, la ciudad tenía en torno a un millón de euros en financiación para obras municipales. "Espero que en años venideros lo vuelva a tener porque hay muchos proyectos importantes a financiar en la presente legislatura".

Asimismo, la alcaldesa ha mencionado que se va a que a iniciar en breve una nueva piscina climatizada, que tenía una subvención del Gobierno de Aragón de 2 millones de euros, hay que sacar adelante una nueva sede de la policía local, otro proyecto de inversión importante, entre muchos otros. "Lo importante es que el Ayuntamiento de Teruel vuelva a estar en el FITE", ha apostillado Buj.