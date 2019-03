Allepuz y su Camelot apuestan por el turismo

El alcalde de Allepuz, Ignacio Martínez, tiene 36 años de edad. Su vecino Juan, alguno más: 90. Con la simple ayuda de un bastón, se maneja de maravilla por las empinadas calles de su pueblo. Se acerca serio, pero enseguida dibuja una sonrisa. “Estoy muy contento con estos chicos del ayuntamiento, lo están haciendo muy bien. Yo me doy mi vueltica por las tardes, ¿habéis visto el bar, y los pilones? Es muy bonito este pueblo”, dice este ‘brujo’ de corazón, gentilicio oficioso de los allepuzarras. Ignacio es agricultor y lleva una legislatura en la alcaldía. Nació en Barcelona porque su madre, de Allepuz, había emigrado; llegó al pueblo a los 4 años, vivió buena parte de la niñez en Teruel y volvió al pueblo de adulto. “El esquema de trabajo municipal no sigue la forma cónica; el alcalde soy yo, pero todo se hace en común; éramos amigos antes de empezar y lo somos más ahora. Varias veces no han salido propuestas mías adelante porque ellos no lo han visto claro, y está bien. El teniente de alcalde es Andrés Pallarés y los concejales Chesús Izquierdo y Rafael Gargallo”.

La apuesta de Allepuz se observa con curiosidad; ellos han vencido las reticencias con resultados y el mejor de los aplausos: el de sus mayores. “La vida social del pueblo estaba apagada y nuestro gran reto era revertir esa situación; consultamos a la gente, recogimos ideas y la respuesta ha sido espectacular. Estamos orgullosos de la recuperación de sendas para caminata y BTT; tenemos en mente potenciar el turismo deportivo, y el entorno es muy propicio si lo sabemos cuidar y sacarle partido. Convocas un día y te aparecen 30 personas para limpiar sendas, incluso vienen de fuera por el fin de semana e invierten un día en la tarea”.

Allepuz tiene una altura en el pueblo de 1.470 metros y cereal en sus campos. “Poco más puede crecer. A veces –explica Ignacio– la recolecta se hace esperar más de un año, por estar donde estamos. Aquí se ha visto nevar los 12 meses del año, doy fe. Sí tenemos ganadería, tanto vacuna como ovina. En el tema social, vamos ideando actividades para que la gente que está fuera viniera más, queremos que redoblen sus visitas. No cuesta tanto, solo hay que darle a la cabeza con los recursos de que dispones. Si la semana cultural tiene que durar 15 días, dura 15 días; armamos un intercambio de saberes, uno se ofrece para clases de yoga, otro de manualidades, otro música, otro de algún deporte... lo que se tercie. En Twitter englobamos esto con el ‘hashtag’ #haciendopueblo. El antiguo ayuntamiento es ahora un piso de alquiler y un espacio de ‘coworking’ al que va llegando gente de pueblos cercanos y algún servicio”.

El término municipal de Allepuz linda con las pistas de esquí de Valdelinares, así que el turismo es importante. Hay una hospedería de cuatro estrellas, Palacio de Alcañíz; en su día fue cuartel de la guardia civil, horno, sala de verbenas, escuela y también el primer teleclub de la provincia de Teruel. Inaugurado en 2009, tiene restaurante y spa; la nueva gestión lleva 5 años con Diego Soriano de Teruel y Fernando Obis de Huesca al frente.

La oferta habitacional no acaba ahí. Está el bar y hostal La Paquita junto a la parroquia, el bar y hostal Venta Liara y la casa rural Tres Santas. “Hay más camas disponibles que habitantes en invierno, que estamos sobre los 70”, explica el alcalde. Eli Labad llegó con su familia de Cullera (Valencia) hace dos años y medio para llevar el bar La Paquita. “Tenemos cinco niños, con los tres pequeños ayudamos al llegar para que se mantuviese la escuela abierta; ahora son cuatro alumnos en total, y el curso próximo llegan tres más. En Allepuz vivimos muy a gusto, hay una gente espectacular y un entorno que impresiona. La libertad de la que disfrutan aquí los niños es muy valiosa”.

Ignacio revela un secreto a voces de Allepuz que sorprende al más pintado. “Somos de Osasuna. Esto empezó en 1994, cuando el equipo descendió a Segunda; teníamos pique con Cedrillas, que tienen peña del Zaragoza. La cosa se extendió, la heredamos los chavales y ahora lo siente el pueblo entero. En un mes se inaugura la pista polideportiva del pueblo y la hemos llamado Patxi Puñal Arena, en honor al capitán de Osasuna retirado hace cinco años. Le hemos invitado y va a venir, está sorprendido y encantado con la idea”.

Música para desoír a los pontífices de la ciudad y pelear de otro modo contra la despoblación

En otoño pasado se celebró el I Festival contra la Despoblación en Allepuz, una apuesta musical con extras de imaginación y reivindicación. "Estuve cuatro meses en Escocia hace poco –explica el alcalde– para aprender inglés, y me llamó la atención la actuación administrativa que se ha hecho allá con las Highlands: en esa zona han logrado recuperar la población que tenían en los años 70. El festival Tartan Heart en Inverness sirve de toma de conciencia sobre la vida en la zona; cuando volví les comenté a mis compañeros que aunque fuera a escala, teníamos que hacer algo con ese espíritu, No propuse copiar el modelo de festival, sino la motivación. Me dijeron que estaba loco, y aceptaron; tratamos de ser herederos del movimiento que hubo en Miravete de la Sierra en 1979, con el grito de ¡Salvemos Teruel!". El festival se celebró el 20 de octubre pasado y recibió a 850 personas. En la mañana hubo muestra de la Sociedad Fotográfica Turolense, ‘Los caminos del olvido’, y mesa redonda con habitantes de varios pueblos; los cuatro políticos y dirigentes invitados se sentaron en el público a escuchar. “Es más eficaz algo así que oír a teóricos pontificando desde las ciudades –comenta Ignacio– y luego tocó disfrutar; comida popular y doce horas de música en directo: Joaquín Carbonell, que es de Alloza, Noa Magi, Ciru MC y DJ Loudnoiser de Teruel, Balkan Bomba, Ni Zorra! que son de Galve, los gallegos Dakidarría y DJ Pibe. El próximo 19 de octubre se hará la segunda edición: de momento hemos confirmado a La Ronda de Boltaña y Rincón del Arte, un grupo con bajista allepuzarra”.

En datos

Comarca: Maestrazgo.

Población: 126.

Distancia a Teruel, su capital de provincia: 46 km.

Los imprescindibles

La fiestas

Las patronales en honor a Santa María Magdalena son el 22 de julio. Tres semanas antes (2 de julio) se va en romería a la ermita de Santa Isabel, que tiene torre (foto). El carnaval se ha recuperado este invierno; llevaba 80 años sin hacerse.

Naturaleza

En Allepuz hay muchas setas en otoño y una ruta por la antigua senda de Balsain (25 kilómetros) que fascina a los ciclistas. El valle del Sollavientos está salteado por masadas; quedan cinco habitadas de un total de 42 en el término.

Los pilones

El Camino de los Pilones hasta Villarroya de los Pinares (BIC) transcurre por 6 kilómetros a través del monte. Separados por 50 metros, los pilones de piedra eran señales para días con la boira de niebla baja o ventisca.

