Más de 15.000 extranjeros viven en Aragón sin papeles

car03/10/11 00:00

A mi lo que me subleva no son estos pobres que tienen que vender lo que pueden para sobrevivir, sino todos aquellos " sin papeles" que estan trabajando y no cotizan ni un euro, la gran mayoria personas que se dedican al servicio domestico y cuidado de ancianos y que cuando les dices que les aseguras te dicen que no porque ya tienen seguridad social gratis para sus operaciones ( no de urgencia) y sin tener ninguna responsabilidad. No me parece justo.