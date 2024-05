Huesca activa un plan contra la soledad no deseada que incluye hasta roboterapia

El municipio de Huesca tienen 55.324 habitantes, según el censo de marzo. De ellos, el 5,7%, es decir, alrededor de 3.200, son personas mayores de 65 años que viven solas (el 26,5% de quienes superan esta edad). Probablemente, muchos de ellos se han visto abocados a esta circunstancias y sufren lo que se denomina soledad no deseada.

Para combatir esta situación, el Área de Acción Social del Ayuntamiento ha puesto en marcha un conjunto de intervenciones cuyo objetivo es paliar las situaciones de vulnerabilidad, indefensión e inseguridad que pueden producirse en estos casos y que, en ocasiones pueden agravarse por la falta de habilidad en el manejo de herramientas digitales, según ha hecho notar la alcaldesa, Lorena Orduna.

El primero de los programas, que ya se ha puesto en marcha, es el de 'Prevención de riesgos en personas que viven solas', en colaboración con Bomberos, Policía Local y el área de Acción Social, familia y cooperación al desarrollo. Se centra en informar a estos mayores de cómo prevenir incendios y cómo actuar en caso de que ocurra un fuego en su vivienda. Paralelamente, se están instalando detectores de humo en las casas de quienes viven solos. Ya se ha colocado más de 100.

Orduna ha explicado además que el Ayuntamiento, con el apoyo de la Fiscalía de Huesca, trabaja para establecer un protocolo de actuación entre los servicios sociales municipales y las entidades bancarias para proteger a quienes se sospeche que pueden sufrir abusos en este ámbito por parte de terceras personas, aprovechando su indefensión o su deterioro cognitivo.

La concejala Marta Escartín (i) y la alcaldesa, Lorena Orduna, han presentado el programa contra la soledad no deseada en la sala de los relojes del Casino de Huesca Ayto. Huesca

Otro de los programas con nombre propio que se integran en esta estrategia para combatir la soledad no deseada de los vecinos de Huesca es el de 'Invítame', que busca potenciar las relaciones sociales entre los usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) mediante actividades comunitarias para romper el aislamiento.

Habrá distintas modalidades: Invítame a salir (paseos, reuniones en los bancos al sol, tomar un café grupal, participación en visitas culturales…), Te invito a mi casa (para quienes no puedan o no deseen salir pero que no quieren renunciar a las relaciones sociales) e Invítame a bailar (acompañamiento a la actividad de 'Sácame a bailar' que organiza determinados sábados el Ayuntamiento).

Para el desarrollo de estas propuestas se contará con el Centro Público Integrado de Formación Profesional (CPIFP) Montearagón, donde se imparte la formación de Servicios a la comunidad y dependencia que prepara al alumnado para desempeñar funciones en centros socio-sanitarios y en domicilios.

La colaboración será con los alumnos que hacen sus prácticas en el SAD que, además, pueden facilitar la relación de los usuarios con animales cuidados en el propio centro de enseñanza, como medida mente como medida terapéutica. "Con las personas que sufran principios de algún deterioro cognoscitivo se podría utilizar animales diseñados con Inteligencia Artificial (IA), ha señalado la concejala de Acción Social, Marta Escartín.

Se llama roboterapia y es una terapia no farmacológica que consiste en el uso de robots que simulan animales, dotados de inteligencia artificial y múltiples sensores que les permite comportarse e interactuar con los usuarios como si de un animal real se tratara. De hecho, los efectos que produce en personas con demencia pueden ser psicológicos (relajación y motivación), fisiológicos (mejora en las constantes vitales) y sociales (se estimula la comunicación entre pacientes y con los cuidadores).