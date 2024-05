VOX Huesca denuncia que el Ayuntamiento incumple la Ley Urbanística de Aragón

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Huesca ha denunciado el incumplimiento de la Ley de Urbanismo de Aragón por parte del gobierno municipal (PP). Esta falta de observancia de la normativa, han manifestado los concejales del grupo de extrema derecha, es la causa de la "peligrosa situación de deterioro de numerosos inmuebles en la ciudad y del lamentable estado del casco histórico, con decenas de solares vacíos". Asimismo, critican que esta situación "agrava el problema de la vivienda que sufre el municipio, al no exigirse el deber de edificación que tienen los propietarios de solares y edificios en ruina".

Vox señala que la citada ley urbanística, en su artículo 221, establece que los municipios con población igual o superior a 8.000 habitantes o que cuenten con plan general de ordenación urbana, criterios que en ambos casos cumple la cuidad de Huesca, formarán y mantendrán en condiciones de pública consulta, a los solos efectos de publicidad, un registro de inmuebles en situación de ejecución por sustitución. Este registro además deberá ser público, y cualquier persona física o jurídica podrá consultarlo y obtener certificado de los solares incluidos y de las determinaciones urbanísticas que les afecten.

El grupo municipal reitera que este registro no existe en Huesca. A este incumplimiento, suma que el Ayuntamiento "tampoco cumple con su propia ordenanza sobre Inspección Técnica de Edificios (ITE), dado que no dispone no de un registro detallado y actualizado de dichas inspecciones, ni tampoco ejecuta los procesos sancionadores que en dicha norma se establecen".

Asimismo, el portavoz de Vox, José Luis Rubió, recuerda que los inmuebles en situación de ejecución por sustitución son aquellos en los que se incumple el deber de edificar declarado en procedimiento dirigido a tal fin, es decir, en aquellos suelos donde han pasado más de 2 años con la calificación de solar y en las construcciones en ruina en las que igualmente han pasado más de 2 años contados desde la declaración administrativa de ruina. "Esta declaración de ruina no llega nunca, entre otras cosas, porque no existe ningún control sobre las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE), como ya denunció Vox esta misma semana" afirma el concejal.

Por ello, Vox instará a la alcaldesa, Lorena Orduna, a que cumpla por un lado con su propia ordenanza de Inspecciones Técnicas de Edificios, y por otro lado, con la Ley Urbanística de Aragón. Reclama, en primer lugar, la puesta en marcha inmediata del Registro de inmuebles en situación de ejecución por sustitución, y en segundo, que comience los procesos necesarios para garantizar la edificación en todos los solares y edificios en ruina que corresponda, incluyendo la sustitución de la propiedad si fuera necesario.