Negocian un acuerdo por el concierto de Lola Índigo cancelado en fiestas de San Lorenzo

El Ayuntamiento de Huesca y la empresa intermediaria que contrató a la cantante Lola Índigo para que actuara el día 10 de agosto de 2023 en las fiestas de San Lorenzo podrían llegar a un acuerdo sobre el pago del concierto que no se celebró.

La alcaldesa, Lorena Orduna, ha manifestado que "estamos con los trámites burocráticos". "No hemos pagado nada", ha asegurado. No obstante, ha señalado que ambas partes han entrado en "una vía de conciliación, a ver qué podemos solucionar". "Pero mantengo que no se pueden admitir faltas de respeto a los oscense", ha apostillado.

El 10 de agosto más de 3.000 personas llenaron la explanada del Palacio de Congresos para asistir al que iba a ser el concierto estrella de las fiestas. Muchas familias con niños esperaron durante varias horas para tener un buen sitio y pasada la una de la madrugada, una hora después de la cita programada, se confirmó la suspensión.

Índigo alegó problemas de sonido en la gran pantalla que se colocó en el escenario y canceló la actuación. Rampa, la empresa de Huesca encargada del montaje de luz y sonido del escenario para este concierto afirmó que "desde la larga experiencia y trayectoria que acredita nuestra firma, entendemos que no hubo causa justificada suficiente para la suspensión de este espectáculo".

Espectacles La Traca le abonó los 78.650 euros del contrato y pidió que el Ayuntamiento le abonase dicha cantidad. Tras agotar el procedimiento administrativo para reclamar el pago, sin resultados, la empresa manifestó su decisión de acudir a la vía civil, es decir a los tribunales

La memoria del contrato para este concierto reflejaba en su cláusula 15 que "en el supuesto de que el espectáculo objeto de esta oferta no se pudiera realizar por motivos técnicos (tales como imposibilidad de adaptación al espacio propuesto u otros de índole asimilable), esta oferta quedará anulada de pleno derecho. En ese supuesto, el adjudicatario no podrá reclamar compensación alguna derivada de la cancelación de la misma".

El documento permitía la suspensión por causas de fuerza mayor, aunque estaban restringidas a tres únicos supuestos que no se dieron: la no celebración de la actuación por covid-19 o por alguna enfermedad infecto-contagiosa que suponga la imposibilidad de uso del espacio; que alguno de los artistas se encuentre en cuarentena por prescripción médica; y condiciones climatológicas adversas. Si se hubiera dado alguna de estas circunstancias, ambas partes debían acordar una nueva fecha para celebrar el concierto antes del 31 de diciembre de 2023, lo que no ha ocurrido.