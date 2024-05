Lorena Orduna: "Nunca ha habido en Huesca un pacto interno con Vox"

Lleva casi un año al frente del Ayuntamiento, con el PP. De lo realizado hasta ahora, ¿Qué la enorgullece más?

Estoy orgullosa de la ciudad, del potencial que tiene la proyección que tendrá. A nivel de gestión, quizás por mi forma de ser, se ha producido una apertura del Ayuntamiento a los ciudadanos. Y no lo digo yo, me lo dicen los oscenses. Cuando voy por Huesca me paran y me cuentan de todo. Desde un árbol que hay que podar, una baldosa mal colocada, falta de espacios de ocio para jóvenes, falta de mano de obra en la construcción…

Además de tapar los baches y escuchar los ciudadanos ¿Cuándo se verá es algo que todos esperamos que impulse a la ciudad?

Ya está todo en marcha. La primera estrategia es la de turismo. Para mí era algo prioritario por las tasas nefastas de años atrás. Que fuera la segunda ciudad menos visitada de España en 2023 junto a Ceuta y Melilla me parece letal. Por ello, creo que era lo más urgente, aparte de temas que hemos solucionado de licencias históricas que estaban pendientes de resolver y que nos ha ocasionado muchos problemas. Llevamos 10 meses y la maquinaria de este equipo de gobierno no para. Son muchos retos.

Los dos concejales de Vox se marcharon del pleno el otro día. ¿Hasta cuándo se puede mantener esta situación?

Ellos no están contentos con el nuevo Reglamento Orgánico del Ayuntamiento. Presentaban muchas mociones y alardeaban de ello. Y modificamos el reglamento, que estaba anticuado y necesitaba una nueva proyección, como otras tantas normativas. Es la situación que tenemos y siento que no les haya sabido bien, pero de 25 concejales, 23 votamos a favor y ellos dos no. Dicen que me hago muchas fotos, pero es que voy a muchos sitios, hablo con mucha gente y atiendo a todo el mundo y detrás de eso hay muchísimo trabajo. Ellos no vienen a nada por su retórica de cómo deberían ser las cosas, pero los ciudadanos se están dando cuenta de que son todo distorsiones perniciosas y sobreactuaciones, como dice el presidente Azcón.

¿Ha recibido alguna instrucción del presidente del Gobierno autonómico y responsable del PP aragonés en este sentido?

Tengo la suerte de que con mi presidente hablo semanalmente. Nos llamamos y hablamos de Vox y de miles de cosas más que afectan a mi ciudad y a mí me gusta transmitirle y a él conocer. Cada vez que hay un pleno hablamos. Pero instrucciones no, él es un gran líder y nos deja liderar. Entiende que la situación de Huesca no es la misma que la del Gobierno de Aragón. Aquí gobierno en solitario, con mayoría simple, y es verdad que me gustaría que la relación fuera mejor

¿Está roto el pacto PP-Vox en el Ayuntamiento de Huesca?

El pacto PP-Vox que se firmó en agosto fue para el Gobierno de Aragón. Se garantizaba la gobernabilidad en Aragón y la estabilidad en los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza, según el punto 8 del acuerdo. Nunca ha habido en Huesca pacto interno con Vox. El concejal José Luis Rubió no puede decir si hay o no pacto porque él no tiene capacidad de destruir nada, igual que yo. Son Azcón y Nolasco los que firmaron el acuerdo y nosotros nos tenemos que atener al punto 8 para que exista un estabilidad. No hemos firmado nada, salvo ordenanzas fiscales y presupuestos para que salieran adelante.

La marcha de uno de los tres concejales de Vox y su paso a edil no adscrito ¿facilita ahora la estabilidad municipal?

A veces sí y a veces no. Antonio Laborda es concejal no adscrito, tiene su propio criterio y vota lo que quiere. Muchas veces nos ha apoyado y muchas no. A veces llegamos a acuerdos y a veces no.

¿Se arrepiente de haber suprimido Periferias y reducir las ayudas a la cooperación?

Fueron las dos líneas rojas por las que Vox no iba a pasar. Si no, no se aprobaban los presupuestos. Cuando empezó Periferias, tenía más de 300.000 euros de presupuesto. Los propios socialistas lo dejaron morir, con 72.000 euros anuales más 20.000 que daba la DPH y otros tantos el Ministerio. Yo era consumidora de Periferias en su época y le hubiera dado una vuelta, algo que también ha dicho el PSOE. El concepto funcionó y quizás había que repensarlo. No lo hubiera quitado drásticamente. Es marca registrada del Ayuntamiento y de todos los oscenses. Ahora está dormido.

¿Y las ayudas a la cooperación?

Yo no las hubiera reducido. Tampoco es cierto que de 100.000 se hayan pasado a 6.000 euros. El Ayuntamiento, en su presupuesto, tiene derecho a renombrar las áreas. Los 6.000 euros venían de un programa plurianual y el resto sigue vigente. Hay 54.000 euros. La partida se ha reducido, pero no hasta el mínimo.

El primer proyecto de su equipo de gobierno presentado a fondos europeos fue rechazado. ¿Cuál será el próximo que optará a estas subvenciones?

Respecto al destinado a Deportes, tengo que decir el equipo de gobierno se constituyó el 17 de junio y el 9 de agosto, antes del chupinazo, presentamos ese proyecto. No nos lo han denegado porque lo hiciéramos mal sino porque había otros mejores. Pero no hemos pedido más por racionalidad. El Ayuntamiento no puede permitírselo, ni económica ni técnicamente. Cuando se pide un fondo europeo conceden un porcentaje de financiación, pero el resto se asume con dinero propio. Si seguimos pidiendo vamos a colapsar la tesorería municipal. Por eso hemos echado el freno a los fondos europeos.

Habrá alguna sorpresa en las fiesta de San Lorenzo 2024?

Sí. Habrá alguna novedad, algo diferente.

¿Habrá conciertos en el Jai-Alai?

No lo sé, pero no creo. De momento no, porque la licencia que tiene es de obra, no de actividad. Además, no tiene nada que ver una licencia de 1942 con las necesidades de ahora. No tenemos la misma población, no se hacían conciertos multitudinarios, no se colocaban hinchables la normativa de incendios ha cambiado y es lo que hay. Legal e institucionalmente tenemos que velar por la seguridad de cualquier persona que viva en este ciudad Cuidado, es un tema muy serio.