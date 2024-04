Vox abandona el pleno de Huesca y tensa todavía más la relación con el PP

Los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Huesca han protagonizado este martes un plante, abandonando el pleno municipal a los pocos minutos de comenzar, en protesta por lo que han calificado de "censura" por parte del equipo de gobierno del PP. El gesto llega un mes después de que ambas formaciones se acusaran de romper el pacto que les llevó a la aprobación de los presupuestos y a la eliminación del festival Periferias, y después de que la alcaldesa, Lorena Orduna, los rechazara como socio preferente.

El portavoz de la ultraderecha, José Luis Rubió, ha dicho que la sesión plenaria, con un corto orden del día, era la prueba de la "inactividad" y "la inoperancia" de los populares y ha criticado que se le recorte la posibilidad de presentar sus propuestas. "Tampoco convoca las comisiones informativas", ha añadido, en referencia a que la comisión de Hacienda y la de Urbanismo no se han reunido con carácter ordinario este mes. Y todo ello, según Rubió, "con la complicidad del PSOE".

Asimismo se ha quejado del trato que los populares han dado a los documentos presentados en diciembre sobre las supuestas actividades del concejal tránsfuga, Antonio Laborda, "y sobre los cuales el equipo de gobierno todavía no ha tenido tiempo de pronunciarse, pasados ya más de 4 meses".

Por todo ello, ha concluido, "como protesta por la censura sufrida y como sabemos de antemano el resultado de las propuestas, nos ausentamos para lo que queda de pleno".

Las quejas de Rubió sobre lo que considera una censura se refieren a la modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Huesca, que ha entrado en vigor en este pleno, limitando el número de mociones que puede presentar cada formación política, en función del número de concejales.

El PP, con el respaldo del PSOE y del concejal no adscrito y con el rechazo de Vox, decidió que el máximo fuera de tres si el grupo político tiene más de cinco miembros; dos si tiene entre dos y cinco concejales (ambos inclusive) y una, si solo cuenta con un edil. Esta limitación no gustó a Vox, que acostumbra a llevar a cada sesión un número considerable de mociones. En la del 30 de noviembre fueron 10.

Tras la marcha de Vox, el PSOE ha pedido una recesión de dos minutos para aclarar la situación. Como ha informado el secretario, en las votaciones la ausencia de los dos ediles se contabilizarían como abstenciones. Dado que esto podía hacer variar las votaciones, los socialistas han optado por retirar las tres mociones planteadas sobre la reurbanización de las calles Lanuza, Aínsa y Gibraltar; destinar una parcela municipal de Las Harineras a viviendas para personas mayores; y la polémica del cierre del PAC Pirineos.

Según la portavoz socialista, Silvia Salazar, "el mal rollo" entre PP y Vox "hace que la gestión municipal sea nula", como ha demostrado el breve pleno de hoy. "No había nada si no hubiera sido por nuestras propuestas", ha precisado. "Es un circo en el que no queremos entrar".

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Ricardo Oliván, se ha preguntado si los motivos argumentados por Vox son suficientes para ausentarse de un pleno "el máximo exponente de nuestra representación y un foro de debate". La marcha de los dos concejales y la retirada de las mociones del PSOE han hurtado, ha añadido, la posibilidad de conocer las opiniones sobre cuestiones tan importantes para la ciudad.

Concentración de mujeres innmigrantes

Antes del pleno ha habido una concentración de la Asociación de Mujeres Inmigrantes Árabes y Africanas en protesta por que el pleno no haya reprobado al vicepresidente del Gobierno de Aragón Alejandro Nolasco y sus declaraciones contra el Islam. Dos de las representantes han entrado en la sesión y han intervenido en el turno final reservado al público. Han reprochado a la alcaldesa que no haya contestado a su pregunta por escrito, a lo que Lorena Orduna ha replicado que envió un correo electrónico.