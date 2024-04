El nuevo récord de la Marcha Aspace Huesca acerca el sueño de la residencia: "Se lo merecen"

La ya tradicional cuenta atrás ha marcado el inicio de la 12ª Marcha Aspace Huesca, que ha vuelto a demostrar que no tiene techo al marcar un nuevo récord de participación con 9.895 inscritos, 701 más que el año pasado. Una nueva prueba más de la solidaridad de la sociedad oscense.

Y es que, como ha reconocido Anselmo Lalueza, el presidente de esta entidad que atiende a persona con parálisis cerebral y otras discapacidades afines, el sueño de construir una residencia para los usuarios que se van haciendo más mayores está garantizado con este constante respaldo "porque cada año la solidaridad va a más".

No obstante, tanto el Ayuntamiento de Huesca como la Diputación Provincial y el Gobierno de Aragón se han comprometido también a aportar su granito de arena para este proyecto con la tramitación de licencias, el apoyo a la financiación para las obras y el concierto de las futuras plazas del centro.

A las diez en punto, la marcha de 18 km ha partido de la explanada del Palacio de Congresos encabezada por los usuarios en sillas de ruedas de Aspace empujadas por las autoridades y familiares.

Uno de ellos era Pablo Gracia Bagüés, de 26 años, con parálisis cerebral de nacimiento, que tenía la ayuda de sus hermanas pequeñas, Alba y María. Sus padres, Laura y José Ángel, han agradecido la respuesta de los oscenses "porque cada año se supera y es muy necesario ese tipo de causas por los beneficios que tiene los niños y porque los usuarios se hacen más mayores y esa nueva residencia se necesita de verdad". Además, han animado a los participantes a hacerse socios de Aspace "porque es una aportación económica que tampoco supone tanto y, además, tiene mucha desgravación". Han asegurado estar encantados con la atención que presta la entidad a su hijo y al resto de usuarios "porque los trabajadores tienen devoción por ellos y están de maravilla".

También ha participado en la marcha María, de 30 años, que lleva "toda la vida" en Aspace después de que con solo dos años le diagnosticaran una enfermedad rara (leucodistrofia metacromática) que provoca una degeneración de nervios que sufren muy pocas personas en el mundo, aunque ahora están realizando nuevos estudios. Su madre ha valorado la gran organización de la marcha y las cifras de participación "porque Huesca se está volcando para conseguir esa residencia". A su juicio, es un servicio muy necesario "porque se lo merecen y porque cada año salen más personas que lo necesitan así que hay que pensar en el futuro ya que nosotros un día faltaremos pero ellos se quedarán y tienen que estar bien atendidos para salir adelante".

"Cuando nos pidieron ayuda a la peña Lo Magré, dijimos que por supuesto porque Aspace hace una labor maravillosa y, además, son muy transparentes ya que siempre dicen lo que recaudan y en qué los gastan"

Más de 600 voluntarios colaboran durante todo el fin de semana con la marcha. Entre ellos, por ejemplo, Pedro Gracia, de la peña Lo Magré de Albelda, que echan una mano cocinando los garbanzos que se sirve a todos los participantes a su llegada a meta. "Cuando nos pidieron ayuda, dijimos que por supuesto porque Aspace hace una labor maravillosa y, además, todos los años son muy transparentes ya que dicen lo que recaudan y en qué los gastas", ha subrayado.

La mayoría de los 'marchosos' repiten, como Luis Pañar y Merche Acín, para quienes esta es su sexta participación. "Es una manera de hacer un poco de ejercicio y de juntarte con los amigos. Además, es una caminata muy fácil y como hay varios avituallamientos, la puede hacer cualquier persona cómodamente", ha afirmado. Además, han aplaudido el trabajo "excepcional" de Aspace.

"Me estoy planteando hacerme socia"

Precisamente, el apoyo a la labor de esta entidad es lo que ha movido a Cristina Sanagustín a apuntarse por tercer año ya que el resto no ha podido porque le coincidía por trabajo. Y ha estado acompañada por familiares y amigos. "Aparte de que es un día muy bonito porque vas casi 10.000 personas, vengo por colaborar porque la labor que hace Aspace y todos sus trabajadores no se paga con dinero", ha destacado. De hecho, se está planteando hacerse socia "porque con mi amiga Fina siempre compramos todos los artículos que hay para poder ayudar, además de con dinero, y es verdad que 30 euros al año no es nada", ha reconocido.

Anselmo Lalueza no ha podido ocultar su satisfacción por haber alcanzado un nuevo récord, "pero sobre todo por el apoyo que estamos sintiendo por parte de autoridades y participantes porque el día nos está acompañando también". El dinero recaudado irá a las obras de la residencia, que está presupuestada en unos cuatro millones de euros "y nos va a costar cuatro o cinco años", calcula. Además, ha asegurado que la campaña de captación de socios está funcionando y ha vuelto a resaltar su importancia "porque los recursos económicos cada vez se nos quedan más justos para el día a día".

"Es un día de fiesta para Huesca"

La alcaldesa, Lorena Orduna, ha aplaudido el nuevo registro de la Marcha Aspace "porque evidencia que es un día de fiesta para Huesca y que todos los oscenses estamos apoyando la discapacidad y en particular la parálisis cerebral". También ha recordado que el Ayuntamiento ya aprobó la licencia de construcción después de "acelerar" la burocracia.

Mientras, el presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, que ha acudido con una muleta todavía convaleciente de una operación de rodilla para realizar los primeros metros de la marcha, ha manifestado que "es una mañana increíble, de esas llenas de solidaridad, con un ambientazo y donde se notan las buenas vibraciones". Además, ha asegurado que van a seguir financiando los proyectos de Aspace y en este sentido, ha anunciado que están valorando la posibilidad de incrementar la ayuda para colaborar en la nueva residencia. "Próximamente podremos dar cifras definitivas", ha afirmado.

Finalmente, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Mamen Susín, ha destacado el nuevo éxito de participantes "que es un reflejo de la solidaridad y del cariño que los oscenses tienen a Aspace y el apoyo a ese nuevo proyecto residencial que tiene como objetivo que las personas con discapacidad puedan tener una vida independiente y estando más cerca del centro de la ciudad para poder llevar a cabo esa plena inclusión". Ha reconocido que es "complicado" que la DGA invierta en las obras, "pero nuestra mano está tendida tanto para eso como para el concierto posterior de las plazas de esa residencia, que realmente en lo que más competencia tiene el Gobierno de Aragón y donde podemos echar una mano".

Junto a ellos han estado también la presidenta de la Comarca Hoya de Huesca, Mónica Soler, el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, así como diputados regionales y provinciales y concejales del Ayuntamiento.