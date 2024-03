Los oscenses abarrotan la Feria de Stocks para aprovechar descuentos de hasta el 80%

La expectación por la Feria de Stocks de Huesca se ha traducido este sábado en colas a las puertas del Palacio de Congresos cuando ha abierto a primera hora de la mañana. La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios confía en superar los 11.100 asistentes del año pasado gracias al tirón de los descuentos en los remates de invierno, con precios rebajados hasta un 80%.

La 22 edición de este clásico del comercio reúne los días 9 y 10 de marzo a 22 establecimientos ubicados en el recinto ferial y otros 20 repartidos por la ciudad del textil, calzado, complementos, hogar, moda infantil, tecnología, decoración, regalos, deportes o juguetes.

La vicepresidenta de la asociación, Gemma Cajal, ha reconocido que el invierno ha sido difícil para algunos sectores, ya que empezó tarde a hacer frío, "y esta feria les va fenomenal para rematar la temporada, para sanear stock, crear tesorería y hacer hueco en la tienda". Detrás hay mucho trabajo de preparación y además exige trabajar el fin de semana. "A primera hora ya habían pasado 700 personas, porque tiene mucha tradición. Hay descuentos muy agresivos de sectores muy distintos, puedes encontrar cosas muy diversas. Hay productos rebajados hasta el 80% que son los que primero salen. Los comerciantes vienen aquí a liquidar de verdad y los precios son muy tentadores".

Fernando Abad es uno de los participantes. "No ha sido una temporada buena. Lo que más se nos ha quedado en tienda son prendas de abrigo, pero tampoco ha sido un desastre", ha señalado este propietario de cuatro establecimientos. Aquí trae sobre todo ropa femenina, "porque la mujer compra más en ferias, al hombre le cuesta más probarse, y prendas que no sean muy caras, entre 10, 20, 30 y 40 euros. De 300 prendas que tengo igual no hay 20 que pasen de 50 euros", ha declarado,

Para él, la feria es una forma de dar salida a los productos. "La clientela que tú tienes en la tienda es diferente. Aquí viene mucha gente que a lo mejor no entra a tu comercio. Lo que a tus clientes no les gusta, aquí le puede encajar a otras personas, y más a un precio interesante", ha explicado Abad.

El Ayuntamiento colabora en la financiación de la feria. A su inauguración ha asistido la alcaldesa, Lorena Orduna, que ha valorado el atractivo que supone para los clientes tener prendas a precios más bajos, en la recta final de la temporada de invierno, y al mismo tiempo los empresarios pueden mover sus productos. Ha reconocido que es una usuaria habitual de la feria y ha destacado el papel del comercio local, al que hay que apoyar.

"Tenemos que predicar con el ejemplo, no quejarnos porque hay locales vacíos sino apoyar al sector y comprar en las tiendas de Huesca", ha declarado, recordando que son clave en la economía y generadores de muchos puestos de trabajo. El Ayuntamiento lo seguirá apoyando, con medidas como la continuidad de los Bonos Impulsa, así como con acciones conjuntas con el Gobierno de Aragón y ayudas tecnológicas para favorecer la venta 'on line', aunque "no hay nada más bonito que salir a pasear por la ciudad, tomarse una tapa y comprar producto local".

Respecto a la presencia de locales vacíos en el centro, la vicepresidenta de la asociación de comerciantes ha avanzado que barajan varias ideas. "Podríamos hablar con los propietarios, que puedan recibir algún dinero para acondicionarlos y luego si lo alquilan pronto descontarlo en el primer alquiler. Estamos trabajando en ello", ha explicado Gemma Cajal. No obstante, ha añadido, es "un mal de muchas ciudades en España en los últimos años", atribuido en parte a la compra 'on line' y al sacrificio que requiere tener abierta una tienda con jornadas de mañana y tarde, seis días de siete. "Es un trabajo muy vocacional".

En opinión de Cajal, es muy importante concienciar a los jóvenes sobre "la venta kilómetro cero y la compra sostenible", una labor a la que pueden contribuir los comerciantes, pero también las instituciones con campañas de difusión.

Actividades de ocio

Para complementar la feria, se han preparado actividades de ocio infantil como un carrusel en el exterior del Palacio de Congresos; hinchables tanto el sábado (12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00) como el domingo (12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00); y ludoteca, también abierta en horario de sábado y domingo (11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00).

Como novedad, en el espacio exterior cubierto del Palacio de Congresos, con acceso desde la Feria, se instalará un food truck. Además, se volverá a sortear premios entre aquellos que realicen su compra en los stands de la Feria de Stocks. En concreto, cinco vales de 100 euros para futuras compras en establecimientos participantes.

La lista de comercios

En concreto, los comercios presentes con stands propios en el Palacio de Congresos serán: Ana E Moda Infantil, Be & Chic, Diseño y confección a medida, El Arcón, Jerseys Puig, Kokoé, Muévete, 21Boton, Calzados Almi, Casbas, Goteborg, La Nueva Relojería, Moda Re, Naf Naf, NUM Wear, Zarandajas, Comercial Luna, Mírate Moda Hombre, No problem (NOP), Lopezientos, Ecomputer y Élite.

Y los establecimientos señalizados con descuentos: Ártica, Bambäla Shop, Carita bonita, CMC, Culinarium, Elhula, Intersport Huesca, Joyería Benjamín Ara Taller Artesano, María Íntimo, Mercería lencería Pili Castro, Misako, Outlet Store Barrabés, Tentazioni, Veloz, Modimela, Galatea, Pacomartínez y Raíces.