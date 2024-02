El jurado declara inocentes por 5 votos contra 4 a los acusados de allanar el chalé que ardió en Castiello

La Audiencia Provincial de Huesca ha absuelto a los cuatro jóvenes, dos de Zaragoza y dos de San Sebastián, acusados de entrar ilegalmente en el chalé de lujo de la localidad pirenaica de Castiello de Jaca que acabó siendo pasto de las llamas en las vacaciones de Semana Santa de 2022. Los cargos contra ellos eran por allanamiento de morada, un delito por el que la acusación pública solicitaba 18 meses de prisión, y no por el incendio, que ocurrió cuando ya se habían ido del pueblo y por el que ya fueron condenados otros cuatro menores que también asistieron a los botellones organizados en la vivienda, donde se colaron sin permiso del propietario.

La presidenta del tribunal ha dictado la absolución después de que el jurado popular emitiera un veredicto de inocencia a su favor por cinco votos contra cuatro. Los nueve miembros del tribunal popular, después de deliberar durante toda la mañana, han considerado que si bien los cuatro acusados entraron sin permiso del dueño, un notario de Zaragoza que tenía aquí su segunda residencia, no eran conscientes de que carecían de autorización.

El veredicto ha sido recibido con abrazos y muestras de alegría por parte de los cuatro chicos, que cuando ocurrieron los hechos tenían entre 18 y 20 años, y por sus padres, presentes en la sala.

El portavoz del jurado ha pronunciado el veredicto de "no culpable" respecto a cada uno de ellos. En todos los casos por cinco votos a favor y cuatro en contra. El tribunal popular cree probado que accedieron a la vivienda gracias a que personas no identificadas aprovecharon la rotura del cristal de una puerta para entrar. El 14 y 15 de abril de 2022 se colaron dentro sin conocimiento del dueño y "sin preocuparse de quién pudiera serlo", para celebrar una fiesta por la noche, pensando que alguien sí estaba autorizado. Entienden que a lo largo del juicio, que se ha prolongado toda la semana, no se ha podido acreditar que fueran conscientes de no tener permiso.

Para ello se han basado en los testimonios de los cuatro acusados y de otros participantes en la fiesta. En total había 14 o 15 chicos y chicas. Cuatro menores de edad que estaban en la casa cuando se produjo el fuego el 17 de abril de ese año fueron condenados por allanamiento y daños con medidas de libertad vigilada o tareas socioeducativas, y sus familias han tenido que afrontar el coste de la reconstrucción del inmueble, más de medio millón de euros.

Tras escuchar el veredicto, Olga Oseira, una de las abogadas de los procesado, ha valorado que el veredicto ha sido coincidente con la teoría de la defensa. "No negamos que los acusados entraran en el domicilio ajeno pero no eran conscientes de que no se tenía permiso para entrar en esa casa, y eso ha supuesto el veredicto de no culpabilidad", ha declarado. Ha reconocido que el margen ha sido escaso, un solo voto, pero suficiente para la absolución.

Los acusados pasaban sus vacaciones en Castiello, donde sus familias tenían segundas residencias, y se unieron a la fiesta en el chalé. Chicos y chicas del pueblo y veraneantes, de entre 13 y 20 años, se reunían por las noches en el parque para hacer botellón. Como hacía frío, siguieron la invitación de uno de ellos para ir a la vivienda. Tenían un grupo de wasap denominado 'Remodeladores', donde aparecieron fotos y vídeos, en el salón o en la bodega, que permitieron a los agentes identificarlos. "Se sentaron en su sofá, se tumbaron en sus camas y hurgaron en sus estancias", detalló la fiscal en la vista oral, destacando el daño causado al propietario, material y emocional.

El dueño de la vivienda reconoció en la vista oral haber caído en una depresión. "Sentí que mi intimidad había sido vulnerada", dijo. En esta causa no ha ejercido la acusación particular, "porque este episodio de mi vida me ha causado enormes problemas psicológicos y ya no quería saber nada. Quiero cerrar esta etapa", dijo.