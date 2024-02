El acusado de atacar a su mujer en Ontiñena alega en la reconstrucción de hechos que fue "un traspiés"

El vecino de Ontiñena que está en la cárcel por un delito de tentativa de homicidio en el ámbito de la violencia de género por, presuntamente, agredir a su pareja y causarle lesiones muy graves, ha manifestado que lo ocurrido fue "un accidente, un traspiés" y que él "en ningún momento la tocó". El hombre ha estado presente este miércoles en la reconstrucción de los hechos que llevó a cabo la Guardia Civil en la vivienda.

La mujer permanece en el Hospital Arnau Vilanova de Lérida, a donde fue evacuada en ambulancia el mismo día del suceso. Durante varias semanas ha estado en la UVI pero ya se encuentra en planta. Si vive, sus secuelas serán múltiples. Tiene, como su marido, entre 60 y 70 años.

A lo largo de dos horas y media, la Policía Judicial, en presencia de la jueza, la fiscal, el letrado de la administración de Justicia y la abogada del investigado, ha reproducido lo que pudo haber sucedido en la cocina de la vivienda la tarde del domingo 21 de enero. Rocío Notivoli, defensora del presunto agresor, ha explicado que ayer él "mantuvo la versión de que en ningún momento la tocó".

Según la abogada, el hombre ha contado que fue a darle un beso y que como ella no quería porque debía estar enfadada se echó hacia atrás, "con tan mala suerte que se tropezó con algo y dio un traspiés". La mujer sufre una patología en un dedo de un pie que la hace "más propensa a tropezarse y caerse", ha indicado la letrada, que ha añadido que solicitará los informes médicos al respecto.

Otro detalle que Notivoli considera "importante" es que la pareja "se alumbraba con una vela porque ella lo imponía así". "He visto las facturas de la luz que tiene mi cliente y gastaban 20 euros al mes en electricidad, en una casa de dos plantas", ha subrayado la abogada, recordando que los hechos ocurrieron después de las 20.00 de un mes de enero.

Según el relato que el marido ha realizado ante la Guardia Civil y que ha reproducido la abogada, la mujer iba calzada con unas zapatillas de estar por casa, con el talón abierto y un poco de plataforma. Tras rehuir el beso, "cayó hacia atrás, se dio con la nuca contra la mesa y al caer después al suelo se dio el golpe fuerte".

Siguiendo la secuencia de los hechos, Notivoli ha explicado, según la declaración de su defendido, que "ella se quedó tumbada, él llamo al 061 y le dieron instrucciones de lo que debía hacer". Tras la reconstrucción de los hechos, la abogada ha concluido que "en definitiva, fue un mal golpe".

Asimismo, ha afirmado que solicitará la libertad de su defendido porque "ya no hay riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas". Según ha dicho, se trata de obtener cualquier medida que sea menos restrictiva que la prisión, incluso si el juez considera ordenar una alejamiento de ella».

"Se quedó limpiando"

El hombre fue detenido por los Mossos d’Esquadra el mismo 21 de enero en los alrededores del hospital. Después de que a ella se la llevara la ambulancia, "él se quedó limpiando la sangre y los vómitos de la mujer". "No era consciente de la gravedad de las lesiones y limpió porque no sabía cuántos días iba a quedarse en el hospital", ha apuntado la abogada. Notivoli ha manifestado que "alguien que quiere darse a la fuga no está en el parquin del centro hospitalario esperando a que le llamaran los médicos".

El hombre no tenía antecedentes por malos tratos. Según pudo confirmar este periódico, no consta denuncia alguna contra él en el sistema Viogén de protección de las mujeres víctimas de violencia de género. La pareja, sin hijos, vivía en Ontiñena desde hace más de 30 años. Ella descendía del pueblo, a donde volvió después de residir durante mucho tiempo en Cataluña. Los vecinos también comentaron que no tenían constancia de incidentes anteriores protagonizados por él.