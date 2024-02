Quejas del valle de Chistau por retrasar a 2025 las obras para mejorar su único acceso

Alcaldes del valle de Chistau vuelven a alzar la voz para reclamar la mejora urgente de la A-2609 (Salinas-Plan) después de que el Gobierno de Aragón (PP-Vox) rechazara la semana pasada una iniciativa de CHA-apoyada por PSOE, Aragón Teruel Existe y PAR– que pedía ejecutar "con la mayor urgencia" la partida de 200.000 euros que se consignó en el presupuesto de 2023 para iniciar estas obras este año.

El portavoz popular en la comisión de Fomento, Antonio Romero, justificó su voto en contra asegurando que esa partida fue desviada por el anterior Ejecutivo a otra inversión y que, además, falta sacar a información pública el proyecto del desvío entre Serveto y Gistaín que hay que hacer antes de empezar las obras y que supere el impacto ambiental. "Con esos condicionantes, difícilmente se iba a poder iniciar la construcción en 2024 así que votar a favor habría sido engañar al territorio", dijo. Y prometió incluirla en el plan de carreteras 2025-2040.

"Es una falta de consideración hacia el territorio"

Una decisión muy criticada por el alcalde de San Juan de Plan, uno de los municipios del valle. "Creo que es una falta de consideración grave hacia un territorio donde hay un consenso social a favor de este proyecto", destaca Roberto Serrano (PSOE), quien lamenta haber echado por tierra los planes del anterior Ejecutivo para acometer en cuatro fases la inversión total de 24 millones de euros.

También el alcalde de Gistaín, David Bielsa (PAR), dice sentirse "cabreado e indignado porque ahora que parecía que estaba ya todo encaminado, un valle que ya de por sí tenemos pocos recursos, nos quedamos con una carretera que no es digna ya que los coches se asustan al llegar a los túneles y hay muchos desprendimientos".

Ambos alcaldes reclaman "celeridad" a la DGA para aprobar el estudio ambiental pendiente del baipás. "Que sepamos, aún no se ha iniciado la tramitación y eso es buscar un pretexto para no dotar de presupuesto las obras", denuncia Roberto Serrano, quien hace hincapié en que "una obra mayor no podemos supeditarla a una cuestión menor como el desvío". Admite que este proyecto requiere que se cumplan todos los requisitos ambientales "pero deberían aprovechar también el consenso social que hay", añade.

También David Bielsa opina que "si se tiene voluntad, los permisos se pueden conseguir pronto porque no es una zona protegida ni de alto valor medioambiental, a no ser que quieran destinar el dinero a otras inversiones". Este desvío estaba presupuestado en 1,7 millones de euros.

Atascos, semáforos, desprendimientos...

Los vecinos se quejan del peligro que entraña tener que usar a diario una carretera que apenas ha sufrido mejoras "salvo las justas" en el siglo que lleva construida y que presenta un tramo de 1,5 km especialmente conflictivo por los túneles de la Inclusa. "Hay atascos continuos porque no pueden cruzarse según qué vehículos por la estrechez y aunque se pusieron semáforos para regular el paso, no funcionan siempre y si te pillan, tienen que añadir 20 minutos más de viaje", recalca Serrano.

Además, en los últimos años, el gps desvía por error a muchos tráilers que pasan Francia por Bielsa provocando el colapso de la carretera. De ahí que se tuviera que colocar una señal advirtiendo de que Sabiñánigo, Biescas o Senegüé no están en esa dirección.

Los alcaldes recalan que pese a que sea una vía de desarrollo económico para atraer turistas, "no solo hay que tener una carretera para el 15 de agosto, también para el 15 de febrero y un martes de noviembre que nieve, así que esperemos que no lo retrasen solo por no tener un turismo masivo".