La comarca de Sobrarbe volverá a aprobar el presupuesto para 2024 tras un 'error técnico'

La Comarca de Sobrarbe celebra este jueves un consejo para aprobar el presupuesto de la entidad correspondiente a 2024, que ya se dio por bueno inicialmente en el pleno del 3 de enero y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca (BOPH) el 5, informando de un periodo de 15 días para presentar alegaciones.

El 31 de enero, el BOPH publicó la aprobación definitiva del presupuesto, señalando que no se había recibido recurso alguno. Un error técnico a la hora de computar el plazo para las alegaciones ha obligado a la retirada del anuncio y a convocar una nueva sesión plenaria. Fuentes de la Comarca han indicado que el tiempo para la presentación de recursos al documento económico finalizaba el 29 de enero. No obstante, se entendió que acaba al día 26 al no tener en cuenta que el día 25 era fiesta local.

Ese último día entró en el Registro de la Comarca una reclamación, la única, contra el presupuesto. La firmaba la representación legal de una extrabajadora de la institución alegando que las cuentas para 2024 no incluían los 32.018,94 euros que se le tienen que abonar por un accidente laboral mientras prestaba sus servicios en dicha administración, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) del 30 de noviembre.

Las mismas fuentes comarcales han señalado que dicha cantidad no se contempló como una partida en el presupuesto porque "la sentencia no fue firme hasta el 25 de enero", después de la aprobación inicial del documento. En el documento que se lleva al consejo de la Comarca de este jueves se consigna ya la cantidad de esta indemnización.

El presupuesto comarcal de 2024 para la institución asciende a 6.921.609 euros. Se aprobó con los votos a favor de los consejeros del PSOE, la abstención de CHA y el voto en contra del PP. Este montante supone una subida de algo más de un 11% con respecto al documento económico de 2023.

En concreto, la institución comarcal sube un 12% su presupuesto, el Organismo autónomo de la residencia comarcal de mayores La Solana un 20%, (la mayor subida), y el organismo de Radio Sobrarbe aumenta su presupuesto un 1’24%.