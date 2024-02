"En un rellano de Huesca vive más gente que en Fornillos y ¿qué hacemos? ¿desaparecer?"

"Los núcleos rurales somos la Huesca vacía". Tomás Escartín, flamante alcalde pedáneo de Fornillos, tiene experiencia en lo de ser el representante del Ayuntamiento oscense en su pueblo, una pedanía situada a 8,4 kilómetros del caso urbano. También la tiene en que las demandas que plantea a la corporación en nombre de sus vecinos queden en el olvido. No obstante, mantiene la esperanza de equivocarse y de que en este mandato no ocurra lo mismo. "Queremos que se nos escuche, y que nos digan si el problema que presentamos se va a resolver o no, pero que no nos dejen en el medio", ha manifestado.

Tomas Escartín es uno de los ocho alcaldes pedáneos, como se conoce popularmente a estos representantes municipales, que empiezan su 'mandato' en Apiés, Banariés, Bellestar, Buñales, Cuarte, Fornillos, Huerrios y Tabernas de Isuela. Entre todos suman alrededor de 430 habitantes, con 180 vecinos el más poblado y con 19 el que menos empadronados tiene.

Este miércoles se ha celebrado en el Salón del Justicia del Ayuntamiento el acto de nombramiento, que ha presidido la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna. Han asistido además, la concejala de Participación Ciudadana, Susana Oliván, y otros miembros de la corporación.

En cinco de los ocho barrios rurales concurrió una única candidatura, por lo que no fue necesario realizar votación. Por el contrario, en Huerrios, Banariés y Fornillos se celebraron elecciones el pasado 28 de enero con todo el censo elegible.

El vecino más votado de Huerrios y que, además, ha aceptado el nombramiento, ha sido Lorenzo Maza de Lizana; de Banariés, David Sauras repite en el cargo y de Fornillos, ha sido Tomás Escartín quien lo ha asumido tras la renuncia de quien fue elegido.

Los alcaldes que se presentaron como única candidatura y que han sido también nombrados por la alcaldesa son por Ernesto Claver (Apiés), Alfredo Vivas (Bellestar), Carmen Ramírez (Buñales), Silvia Lles (Cuarte) y Pascual Fernando Monaj (Tabernas de Isuela).

Tomás Escartín ha apostillado que en los últimos cinco años, "en Fornillos no se ha hecho nada de lo que pedí". Ha reconocido que este núcleo rural "no puede aspirar, con 19 habitantes, a tener las mismas prestaciones que en la ciudad aunque se pague lo mismo de IBI, pero también que hay que dar soluciones a las cosas". Según ha dicho, "en uno o dos rellanos de u bloque de pisos de Huesca vive más gente que en nuestro pueblo pero ¿qué tenemos que hacer? ¿desaparecer?".

Asimismo, ha señalado que "somos ocho municipios y en cada uno tenemos un problema diferente aunque imagino que intentaremos defenderlos todos juntos". "Llevo muchos años aquí y lo que quiero es que nos hagan más caso y sean más resolutivos", ha reclamado el alcalde pedáneo de Fornillos.

El Ayuntamiento ha agradecido a todos ellos la responsabilidad y la tarea a la cual se han comprometido. Asimismo, como representantes de la alcaldía se les ha trasladado que su deber principal va a ser "detectar las necesidades de su municipio y trasladarlas al gobierno local para coordinarlas con los servicios municipales".