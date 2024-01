Patinando sobre el mágico ibón de Plan: "Hay que saber leer bien el hielo antes que nada"

El ibón de Plan, también conocido como la Basa de Mora por la leyenda que le rodea, es uno de los parajes más espectaculares del Pirineo aragonés. Su fácil acceso (menos de media hora de caminata desde el refugio de Labasar, al que se puede llegar en coche por pista) hace que sea un rincón muy visitado, especialmente en verano. Sin embargo, la estampa invernal también atrae a muchos curiosos.

Y uno de los 'fijos' que cada invierno sube hasta este lago de montaña es Guillermo Acín, un fotógrafo y videógrafo oscense que desde hace más de diez años disfruta de una de sus pasiones, el patinaje, sobre las aguas heladas del ibón de Plan. Hace unos días volvió a hacerlo grabando unas impactantes imágenes de su deslizamiento sobre cuchillas, pese a que no se considera un profesional del patinaje.

Aprovechando que aún no había nevado en la zona, el pasado 3 de enero subió y se calzó los patines. Y es que asegura que solo dispone de "una ventana muy corta de tiempo" para practicar este deporte en este enclave. "Suele ser en diciembre porque ya ha bajado la temperatura lo suficiente como para congelar el agua, pero todavía no hay nieve", explica.

Guillermo Acín hace hincapié en que aunque las imágenes llamen la atención e inviten a imitarlas, "antes que saber patinar hay que saber leer bien el hielo porque en un ibón no es estable y se forman grietas y burbujas que pueden ser peligrosas ya que te puedes llegar a hundir", avisa. En su caso, no ha tenido ningún incidente importante salvo el "susto" de oír crujir el hielo en algunas zonas.

Guillermo Acín, patinador y filmaker, aprovecha las buenas condiciones para patinar sobre hielo en la superficie del ibón de Plan

Por su experiencia, siempre que haya una capa de más de 10 cm de hielo, "ya puede aguantar perfectamente a una persona". El 3 de enero, midió en algunos puntos más de 20 cm. En este sentido, advierte de que en la zona de salida y entrada de agua no se forma un hielo tan sólido por lo que hay que extremar la precaución. "Yo siempre hago antes una exploración visual y entro por una zona del ibón donde es imposible que te caigas dentro porque el hielo está sobre tierra, no flotando sobre agua. Y a partir de allí voy avanzando, pero si veo algún punto peligroso, no sigo", destaca.

El fotógrafo y videógrafo oscense Guillermo Acín, patinando sobre el hielo del ibón de Plan. Guillermo Acín

El ibón de Plan está fuera del área de protección del Parque Natural Posets-Maladeta y, además, esta actividad deportiva no está restringida de manera específica por ninguna normativa pese a que este lago se encuentra dentro de la lista de humedales singulares de Aragón. Por ello, nunca ha necesitado permisos para practicarla. "Sé que no te puedes bañar ni navegar en un ibón, pero entiendo que se puede patinar sin problemas de la misma manera que te dejan esquiar por la montaña de un parque natural o escalar en una cascada de hielo", afirma.