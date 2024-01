Promueven un complejo deportivo en Huesca con espacio para cuatro campos de fútbol

Mejorar la dotación de equipamiento deportivo de campos de fútbol para la práctica, entrenamiento y competición de los clubes de la ciudad de Huesca ante su creciente demanda. Es la finalidad del proyecto que quiere desarrollar un promotor particular a 1,4 kilómetros del caso urbano de la capital oscense, en una superficie de 12,6 hectáreas junto a la carretera de Sariñena (A-131).

El plan se presentó al Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) y tras permanecer en exposición pública, este organismo ha resuelto que no es preciso someterlo a la evaluación de impacto ambiental porque "no altera el modelo territorial del plan urbanístico vigente en Huesca, no cambian la clasificación del suelo ni altera los sistemas general (agua, suministro eléctrica...) del término municipal ni tendrá incidencia territorial negativa".

Se considera que se puede alojar hasta cuatro campos de fútbol 11 y uno de fútbol 8. Además, para completar la oferta deportiva se plantea la ejecución de unos edificios que sirvan como oficinas y sede de la entidad y también la construcción de un club deportivo asociado, complemento deportivo de los campos de fútbol (gimnasio, salas de fisioterapia, pistas deportivas) y también de ocio (restaurante, piscina, bar). El plan está en fase de aprobación y cuando esta finalice se establecerá un calendario de actuaciones. El centro puede llegar a generar alrededor de 50 puestos de trabajo, según indicaron desde la promotora, representada por el abogado Javier Rivas.

El impulsor del proyecto, redactado por el arquitecto Miguel Ángel Campo, especifica que el proyecto define las infraestructuras deportivas necesarias para realizar actividades de entrenamiento de equipos; competiciones de fútbol base; formación de jugadores, árbitros y entrenadores; preparación física y atención de fisioterapia deportiva; y servicios de gestión de clubes; apoyo legislativo y administrativo...

Así quedaría la zona de la residencia de estudiantes que se prevé construir en el complejo deportivo. Heraldo.es

Además, se plantea construir una residencia de estudiantes con capacidad para 100 personas, junto al complejo y con espacio libre asociado propio. Igualmente, se acometerán las edificaciones precisas para albergar oficinas de gerencia del centro, con posibilidad de ofrecer espacios tipo oficinas a clubes locales. El recinto contará con el mencionado espacio de ocio .

El promotor plantea la toma de agua del anillo sur de la ciudad, mientras que el saneamiento se realizará a través de un sistema separativo de aguas residuales y pluviales. Estima un consumo total de agua potable de 120.000 l/día.

El suministro eléctrico se puede hacer desde la línea de media tensión 'Serreta' de 15 kV y se prevé una potencia 314 kW. La red de telecomunicaciones circula paralela a la A-131, lo que supone que no hay dificultades para las conexiones mediante zanjas. En cuanto a las comunicaciones viarias y con el fin de mejorar el actual acceso rodado a la zona se prevé la construcción de un cruce con carril central de espera en el punto de la actual entrada por la carretera A-131.

El informe del Inaga apunta que el desarrollo de este plan "no conlleva afecciones ambientales significativas que puedan tener repercusión sobre los valores naturales del término municipal". No obstante, apunta que en la zona verde prevista se evite la plantación de especias invasoras y se utilicen las propias de la zona.

Propone también que en las diferentes actuaciones se valore la instalación de medidas de eficiencia y eficacia frente al cambio climático, tanto en el diseño de la urbanización como en la edificación. Entre estas apunta las que favorezcan la permeabilidad de los suelos, la integración de infraestructuras verdes, los modos blandos de transporte, la disminución del vehículo privado, etc.

En el ámbito de la edificación se debería impulsar el ahorro y eficiencia en el uso del agua y de la energía, y la edificación en tres planos (altura, superficie y subterráneo) que pueda permitir la recuperación del agua de lluvia, la generación de cubiertas con potencial de captación de energía, en materia de aislamientos, infraestructuras verdes...