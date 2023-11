De vivir solo en una cabaña en el Pirineo a cruzar Norteamérica a caballo

Gonzalo Barrio es un burgalés que hace uno se estableció completamente solo en una cabaña en mitad del valle de Benasque. Sin electricidad, sin agua potable, buscando su propia leña y sin ninguna de las comodidades a las que la mayoría estamos acostumbrados. ¿El objetivo? Volver a conectar con sus raíces, o como él explicaba, “con las de todos nosotros”. Tras haberlo conseguido, el aventurero ha desmontado el que ha sido su hogar durante todo este tiempo con un nuevo reto en mente: cruzar el charco.

La historia de Barrio siempre ha sido y será una página en blanco con respecto a lo que le depara el futuro. Así lo afirmaba el ilustrador mientras contaba cómo empezó esta aventura. Todo comenzó hace un par de años, cuando tras una suma de circunstancias apostó por acampar en un valle, al raso. Con la llegada del frío, y gracias a la ayuda de seis amigos, comenzó a construir una cabaña que, contra todo pronóstico, cambiaría su vida por completo.

El 13 de noviembre de 2021 colocó la primera piedra. Fueron seis meses de duro esfuerzo que, sin duda, merecieron la pena. “Este era un proyecto temporal desde el inicio. Quería experimentar las cuatro estaciones en estas montañas combinando un estilo de vida sencillo e inmerso en la naturaleza con mi emprendimiento y compartirlo en las redes sociales”, relata. Así nace ‘Back to the roots’ (volver a las raíces); proyecto que, como su nombre indica, invita a volver a nuestros inicios, a aquella forma de vida en la que no se necesitaba mucho para vivir. De forma paralela, el diseñador plasma todas sus vivencias en su propia colección de ropa, que lleva por lema ‘Wild & Simple’ – Salvaje y simple, somos su forma de vida-.

La cabaña de Gonzalo Barrio. C.I.

Porque si hay algo que ha aprendido Barrio en todo este tiempo es a jugar con el arte de soltar, sin duda, otro gran reto al que muy pocas personas llegan. “A medida que se acercaba la fecha de desmontar la cabaña los sentimientos de pena y apego iban aflorando. Pero he procurado no alimentarlos y poner mi energía en seguir adelante”, explica. Y aunque las lluvias y el temporal han retrasado más de lo previsto sus planes, el prado en el que se ubicaba la cabaña, hoy, ha vuelto a quedar completamente vacío, como cuando llegó hace casi dos años.

Hace unos meses Gonzalo Barrio se mudó a un prado en el corazón del valle de Benasque para vivir, durante un año, con lo mínimo imprescindible. ¿El objetivo? Volver a conectar con sus raíces

También han sido meses de reflexión y de muchos recuerdos. Por ejemplo, sobre cómo llegó al pirineo aragonés completamente por casualidad. “Vine con unos colegas a hacer el Aneto y me dio por pensar en si realmente estaba haciendo lo que quería hacer en la vida”, rememora. Fue poco después, al quedarse sin trabajo cuando surgió ese “por qué no” capaz de poner patas arriba cualquier vida, siempre y cuando estemos dispuestos a ello. Un salto al vacío que, en su caso, ha merecido la pena.

Pero entonces, ¿por qué irse ahora que lo ha conseguido? Cosas de un alma inconformista. “Ha sido una experiencia mágica de principio a fin, pero también he de decir que la cabaña ha acabado convirtiéndose en mi zona de confort y el cuerpo pide aventura”, reconoce, entre risas. Y es que vivir en la naturaleza le ha permitido volver a conectar con las leyes más primarias, pero sobre todo recordar una lección que hemos olvidado la mayoría. “Una experiencia así te recuerda que es ella -la naturaleza- quien tiene la última palabra. Esto te enseña a fluir con la vida y a adaptarte mejor a cualquier situación”, asevera.

Otra perspectiva de las cabaña, ya desmontada. C.I.

“Me he dado cuenta de que el humano moderno sigue estando diseñado para vivir en la naturaleza. Tenemos una gran capacidad de adaptación y nuestros sentidos fácilmente despiertan para ayudarnos a sobrevivir en cualquier situación”, añade. Pero si hay algo con lo que se queda, sobre todas las cosas que ha aprendido en todo este tiempo, es con “soltar esta vida con amor y abrir espacio a que lleguen nuevas aventuras”.

Ahora que la cabaña ya no existe Barrios reconoce sentir una extraña e intensa mezcla de emociones. Por un lado nostalgia, natural por tener que dejar esta vida atrás; pero también emoción cuando sueña con las nuevas aventuras, “y sobre todo mucha gratitud por el regalo tan grande que ha sido la experiencia”. Y es que si hay algo que tiene claro es que los finales también son comienzos, que además en esta ocasión ya no serán en solitario: “Estoy preparando junto con Anaïs, la persona que me ha acompañado en la cabaña en esta etapa final, para vivir una aventura en el continente Americano”, afirma.

Vínculo salvaje: 100 días a caballo por Norteamérica

Porque ahora toca cruzar el charco con un objetivo todavía más salvaje si cabe: realizar una travesía a caballo durante cien días a través de la naturaleza de Norteamérica en busca de respuestas de por qué ha dejado de ser un lugar seguro para los denominados Mustangs Salvajes -una raza autóctona de la zona-. Bajo el título ‘Vínculo salvaje’ los aventureros pretenden mostrar el nexo tan grande que el ser humano puede forjar con otros animales, así como concienciar sobre la difícil situación en la que están los icónicos caballos salvajes de Estados Unidos.

“La idea es llevar a cabo una serie documental en la que recorreremos todo el continente conociendo a personas del mundo ecuestre para aprender a conectar con los caballos y prepararnos para la aventura de nuestras vidas. La serie podrá verse en la plataforma de la aventura Ruteon, y en breves crearán una campaña de Crowfunding para buscar apoyo para llevar a cabo esta aventura.