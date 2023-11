Reabierto el puerto de Cotefablo tras seis días de cierre por un desprendimiento en el túnel

Esta tarde ha quedado reabierto el tráfico el túnel de la N-260a en Gavín, en el puerto de Cotefablo, tras los trabajos realizados por Carreteras del Estado. La intervención que se ha llevado a cabo permite reestablecer la circulación con garantías de seguridad, pero las obras en el terreno continuarán para restituir al completo las condiciones de la vía.

Esta carretera permanecía cerrada al tráfico desde el pasado sábado, cuando debido a las lluvias se produjo un desprendimiento en el túnel de Gavín. Una malla de protección de la carretera se desprendió por la acumulación de piedra taponando la boca sur.

El acceso obstruido quedó limpio pero la carretera no se abrió al tráfico porque el Ministerio de Transportes estaba llevando a cabo la estabilización de los taludes. De hecho, la previsión era mantener el cierre de la vía hasta la próxima semana.

Yésero, que aunque físicamente no había quedado aislada, ha sido la localidad más perjudicada por el cierre del puerto. Su alcalde, Javier Campo, explicó que solo se podía salir por una pista forestal apta para todoterrenos o "dar un rodea de hora y media por carretera" a través de Linás de Broto. El primer edil manifestó que no se entendía que se impidiera el uso de esta vía cuando ya se había despejado la boca del túnel. "Nos parece mal que no dejen pasar, al menos a los vecinos, y si hace falta que pongan un vigilante para asegurar el paso", dijo.