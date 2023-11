Vox secunda la concentración ante la sede del PSOE en Huesca contra la ley de amnistía

La sede del PSOE Alto Aragón, en el paseo Ramón y Cajal de Huesca, ha sido este miércoles objeto de las protestas vertidas contra la ley de amnistía en la primera concentración de esta características convocada en la capital oscense desde que empezaron las manifestaciones en Madrid.

Más de 300 personas se han sumado al llamamiento, difundido a través de las redes sociales, con el lema 'Paremos la traición' y secundado por Vox. Entre los participantes han estado el presidente provincial de la formación política, Fermín Civiac; el vicepresidente de la misma y diputado y portavoz en las Cortes de Aragón, David Arranz, y dos de los tres concejales en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió y Susana Magán.

Alrededor de las 20.00, los asistentes se han empezado a juntar delante del edificio en cuyo entresuelo se encuentra la sede socialista. Las oficinas estaban cerradas y con las persianas bajadas. Aún así, los gritos y las banderas de España que han enarbolado los manifestantes se han dirigido hacia sus ventanas. En el portal se han situado dos agentes de la Policía Nacional. Otros compañeros han permanecido en el entorno, donde también se han aparcado dos ambulancias.

La concentración se ha prolongado más de 45 minutos. Muchos de los asistentes han preferido permanecer en segunda línea, en la mediana que separa las dos calzadas del paseo. Alguno ha amagado con cortar la circulación, pero el intento no ha tenido éxito. Además de las banderas, se ha visto una pancarta contra la inmigración. Los participantes han coreado las misma consignas que se gritan ante la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, acompañadas con pitos, vuvuzelas, silbatos y cacerolas.

Fermín Civiac ha señalado que la convocatoria de esta concentración no ha partido de Vox, pero que el partido, en todas las ciudades, "apoya todos los actos que se convoquen para que la ciudadanía pueda mostrar su hartazgo ante lo que está ocurriendo en España". Según ha dicho, lo que ocurre es que Pedro Sánchez, "por un puñado de votos que necesita para mantenerse en la presidencia del Gobierno está dispuesto a todo, a darles la amnistía a un grupo de criminales que ha cometido los peores delitos y a dar a Cataluña toda una serie de privilegios que van en detrimento de las demás comunidades autónomas como es el caso de Aragón".

El presidente de Vox en la provincia de Huesca ha asegurado que apoyarán todos los actos que se celebren en España "siempre y cuando sean pacíficos porque todos aquellos que no lo sean, no son de Vox".

David Arranz ha indicado que "es muy grave lo que está ocurriendo y creo que tenemos todo el derecho o del mundo a una resistencia pacífica, eso sí, contra esta posible investidura y contra la posible ley de amnistía, que es ilegal e ilegítima y atenta contra los valores básicos de la democracia".

El portavoz de Vox en las Cortes ha subrayado que no se puede legitimar lo que "llega a ser un golpe, porque se carga la división de poderes, se anula al poder judicial y se cambia la ley en provecho propio para conseguir una investidura". Ha insistido en que "tenemos todo el derecho del mundo a protestar, pacíficamente porque no queremos violencias.

Concentración ante la sede del PSOE-Aragón en Zaragoza. Verónica Lacasa

En Zaragoza

La sede del PSOE-Aragón en Zaragoza ha vuelto a ser este miércoles, por tercera jornada consecutiva, el epicentro de las movilizaciones contra la ley de amnistía en la Comunidad. Al grito de "España no se subasta" y entonando el himno nacional se han concentrado unas 400 personas, según los datos facilitados por la Policía Nacional. "No es un presidente es un delincuente", "España unida jamás será vencida" o "Marlaska dimisión" han sido algunos de los cánticos más repetidos, entre los que se colaron algún "socialista el que no vote" que ha hecho saltar en masa a los concentrados a ambos lados de la calle de Conde Aranda.

La sede socialista ha mantenido la persiana bajada en todo momento y ha estado custodiada por alrededor de una decena de agentes de la Policía Nacional. Las banderas de España han ondeado con fuerza mientras los participantes han usado pitos, bocinas e incluso cacerolas para animar la tarde. También han pitado varios de los vehículos que en ese momento pasaban por la zona, a los que les han seguido rotundos aplausos. Ha habido también durante la hora que ha durado la movilización espacio para cantar una jota y pedir, una vez más, la entrada en prisión de Carles Puigdemont.

El PSOE llama a la "mesura"

Por su parte, el PSOE Alto Aragón ha hecho un llamamiento "a la mesura" ante la escalada de violencia que "estamos viendo estos días en las protestas que se han convocado a las puertas de las sedes de muchas de nuestras agrupaciones", entre ellas la de esta tarde en Huesca.

El secretario general de la Federación Altoaragonesa del PSOE, Fernando Sabés, ha asegurado que "quienes se escudan en la defensa del orden constitucional rompen con él al agredir a agentes de la Policía Nacional, enarbolar banderas preconstitucionales y lanzar proclamas fascistas a las puertas de las casas del pueblo".

Sabés ha concluido pidiendo que "así como los socialistas hemos mostrado nuestra solidaridad cuando eran ellos los que sufrían el acoso de pequeños grupos radicales, reclaman al Partido Popular en la provincia de Huesca, y en concreto a sus líderes, Isaac Claver y Gerardo Oliván, un pronunciamiento claro y sin dobleces, una condena rotunda ante la violencia que estamos sufriendo estas semanas los socialistas”.