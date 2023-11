Las visitas escalonadas evitan atascos en el cementerio de Huesca en Todos los Santos

Las visitas escalonadas desde el fin de semana han evitado que este 1 de noviembre se hayan formado grandes atascos en los accesos al cementerio principal de Huesca, ubicado junto a la autovía de Zaragoza. La corporación municipal ha madrugado más que otros años para rendir el tradicional homenaje a los caídos y a los alcaldes fusilados para desplazarse luego hasta el camposanto de Las Mártires,

Para facilitar el acceso, el Ayuntamiento no solo ha ampliado el horario de los dos camposantos (de 7.00 a 19.00) y sino que ha vuelto a poner un servicio especial de buses lanzadera con salida desde la plaza de Navarra. Además, la línea C3 mantendrá su horario especial de Todos los Santos.

La corporación, con la alcaldesa Lorena Orduna a la cabeza, han asistido a las 10.00 a una misa en la capilla del cementerio municipal. Y posteriormente, los representantes de PP y PSOE -no ha acudido ningún miembro de Vox- han realizado un recorrido para colocar coronas y ramos de flores en las tumbas de los ediles constitucionales republicanos fusilados el 13 de agosto de 1936 (Mariano Carderera, Mariano Santamaría, Manuel Sender y Miguel Saura), del general Lasheras y de los militares de la sublevación de Jaca, los capitales García Hernández y Fermín Galán, este último en el cementerio civil. Además, arrojaron pétalos de rosas sobre el osario común.

Posteriormente, la comitiva se ha trasladado al antiguo cementerio de las Mártires, donde junto a una delegación del Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros, han puesto también coronas en el monumento a los republicanos de Huesca, Ejea y Sádaba fusilados en 1848.

El concejal delegado de cementerios, José Miguel Veintemilla, ha explicado que en los que va de año se han llevado a cabo 414 cremaciones y 243 inhumaciones y, de momento, no se plantean nuevas ampliaciones "porque tenemos cubiertas todas las necesidades para el próximo año y medio". Por ello, hasta 2025 no ivertirán en la construcción de nichos y columbarios. Además, no descartan para el futuro hacer un segundo crematorio si sigue creciendo la demandas de otras localidades de la provincia.

Veintemilla ha destacado el trabajo de los empleados municipales para mantener el cementerio principal, inaugurado en 1847, en las mejores condiciones. A corto plazo, van a destinar una partida para arreglar algunos tejados y restaurar el mosaico exterior del crematorio.

Para esta festividad de Todos los Santos, las brigadas de Servicios han bacheado el firme del camino que une la puerta principal del cementerio municipal con la trasera, donde se ubica también una zona de estacionamiento de vehículos.