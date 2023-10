Gran animación y primeras ventas en la feria del vehículo de ocasión de Binéfar

La primera jornada de la XXVII edición de la Feria de Binéfar del Vehículo de Ocasión (Febivo) se ha desarrollado este viernes con gran animación de público y con el apunte de las primeras ventas, lo que hacer prever buenas perspectivas para el fin de semana que comienza.

Los diez expositores que este año concurren al certamen presentan 200 vehículos de una amplia gama de modelos y marcas que el público podrá ver hasta el domingo 8 de octubre a las 21.00, en el Recinto Ferial de Binéfar con acceso gratuito.

La afluencia de público, coincidiendo con la inauguración del certamen, ha sido constante durante toda la tarde, que se ha caracterizado por las primeras ventas y el interés mostrado hacia los vehículos expuestos por parte de los primeros visitantes. Destacar que entre todos los que cierren la adquisición de alguno de las unidades expuestas se sorteará un premio único de 1.000 euros, que se comunicará directamente al ganador.

El acto de inauguración ha tenido lugar a las 18.00, aunque el recinto se ha abierto al público a las 16.00, y al mismo han asistido la alcaldesa de Binéfar, Patricia Rivera, el vicepresidente primero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, así como otros representantes políticos, entre los que se contaban los diputados autonómicos David Arranz y Fermín Civiac, el concejal de Fomento y Desarrollo, Miguel Ángel Pascual, así como concejales del Ayuntamiento de Binéfar y otros invitados.

Patricia Rivera ha destacado “la importancia económica de este certamen, el segundo en importancia de Aragón como mercado de vehículo de ocasión”.

Por su parte, Miguel Ángel Pascual ha señalado que “Febivo se trata de una feria consolidada, que es referente en la venta y comercialización del vehículo de ocasión, propiciado por dos factores principales que inciden en la calidad de la feria, como son la cantidad de vehículos y de ofertas y la calidad de los mismos, amparados bajo la profesionalidad de los concesionarios y profesionales que participan y que se convierten en los verdaderos protagonistas de la feria”.

Febivo ha abierto sus puertas este viernes. Ayuntamiento de Binéfar

Ha añadido su deseo de que “la feria tenga muy buena acogida, puesto que el nivel de los vehículos y la voluntad de todos los profesionales es máximo y las perspectivas son muy positivas”. Miguel Ángel Pascual ha reiterado que “Febivo es una de las ferias referentes de Aragón y no me cabe la menor duda de que seguirá siéndolo y desde el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Fomento y Desarrollo, trabajaremos arduamente para que la feria no solo se mantenga, sino para que año a año crezca exponencialmente”.

La presente edición de Febivo expone vehículos de diez concesionarios, tanto de Binéfar como de otras procedencias. Los visitantes podrán ver la oferta presentada por Automóviles Binéfar, Talleres y Recambios Morera, Talleres Semeli, Automóviles J.M. Balaguer, Automóviles Tonés, Oscamotor Turismos, Automóviles Reparauto, Escar Automóviles, Marcel Martín Casals y Automóviles Cabrero.

Como complemento a la feria, el recinto ferial acogerá una exposición de vehículos históricos, así como de motos de carretera –procedentes de una colección privada -con modelos singulares que han despertado la curiosidad de muchos aficionados a las dos ruedas-, y de vehículos de colección, que podrán visitarse los días de apertura de la feria. Además, se exponen los carteles de todas las ediciones de Febivo celebradas hasta el momento.

Por otro lado, el domingo 8 de octubre, en horario de mañana, está prevista una concentración de automóviles clásicos, con la colaboración del Monzón Classic Club.

El horario de apertura del Recinto Ferial es de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00. La feria está organizada por el Ayuntamiento de Binéfar, con la colaboración de la Diputación General de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca.