Una amistad forjada en la mili en Sabiñánigo hace 40 años rompe las barreras del tiempo

Las historias de la mili no existen solo en las viñetas del humorista Ivá. Antes de que dibujante diera forma y palabra al sargento Arensivia millones de españoles habían vivido su propio relato del servicio militar, que los alejaba de las familias entre dos años y 12 meses. La presión social y los pactos del Gobierno eliminaron este reclutamiento obligatorio de forma definitiva el 31 de diciembre de 2001. La última generación llamada a filas fue la de los nacidos en 1984.

Precisamente entonces, en el cuartel donde se ubica ahora del centro Pirenarium, en Sabiñánigo, unos jóvenes que estaban en la 1ª y 2ª compañía en el Batallón Gravelinas XXV (Cazadores de Alta Montaña), pingüinos un tiempo y veteranos otro, aprendieron lo que es la amistad de tal manera que casi cuatro décadas después todavía la conservan. Entonces no imaginaban que la vida les llevaría aquí y allá y que los nombres de quienes formaban una piña se difuminarían con el tiempo. Sus historias de la mili, tan apasionadas y vehementes, quedaron dormidas...

Tras décadas sin contacto entre la mayoría de los que formaron el grupo más afín, un día de 2013 el soldado Marino (José), que vive en Gijón, decidió rescatar del olvido a sus amigos de la mili. Maza (Antonio), que reside en Biescas, cuenta que se entretuvo "en llamarnos uno por uno y explicar quién era". Los buscó a través de Facebbok o mediante el listín telefónico. Los exploradores de internet le ayudaron y a uno lo encontró siguiendo el hilo de una multa de tráfico. "La llamada nos descolocó, por lo menos a mí", comenta.

Los nueve compañeros que se juntaron en el primer encuentro, en 2013. Antoni Maza

Fueron nueve los que se animaron a participar en el primer encuentro, que se organizó hace 10 años y fue en Biescas. Como es natural, fueron a ver el lugar donde estuvo el cuartel de Gravelinas, que en 2005 se convirtió en un parque temático del Pirineo en miniatura. "Al reencontrarnos, nos dimos cuenta de cómo había cambiado la vida", reconoce. Pero roto el hielo que mantenía congelados los recuerdos, estos volvieron a la memoria vivos y alborotados.

"La felicidad de los 20 años, el bienestar, las anécdotas…, todo se nos acumuló aquel día", explica Antonio Maza. "La amistad que haces con esa edad, y más durante un servicio militar, que tenía sus circunstancias porque ibas acongojado, es extraordinaria", precisa el biesquense. "...Al fin y al cabo no dejábamos de ser unos críos", apunta.

Procedentes de Galicia, Gijón, Cantabria, Bilbao, Cataluña, Castellón, Biescas (Huesca), Valencia, Teruel, Jerez de la Frontera (Cádiz), Extremadura... los primeros cinco años de quedadas "hablábamos mucho de la mili". "Hemos tenido momentos de reír y de llorar, sobre todo al principio porque era más emocionante", señala el altoaragonés.

Un grupo ya más numeroso con Peña Telera al fondo. La camiseta también fue blanca en 2016. A. Maza

La euforia inicial los animó a hacerse unas camisetas con el lema RNG2 ("porque en la mili todos decíamos que éramos unos renegados del sistema") y el perfil de Peña Telera y Peña Blanca, que forma una 'U' a la que llamaban "el paso de los aviones". Por esas montañas estuvieron 130 días de maniobras que, sobe todo, sirvieron para saber qué era el compañerismo y para "crear unos lazos muy fuertes entre nosotros".

Las camisetas, atuendo obligado el primer día de quedada (las organizan para un fin de semana), son de distinto color cada año. Se encargan también para las mujeres. En muchos de los lugares visitados el grupo ha llamado la atención por esta uniformidad. El número de asistentes a los encuentros, que también se celebraron en los dos años de pandemia, se ha incrementado y varía según a excursión. Durante la última década han estado en Segovia, Ávila, Aracena (Huelva), Gijón, Valencia, Teruel, Bilbao y, este año, en Jérez de la Frontera. "Al año que viene, si todo va bien, lo haremos en La Coruña", comenta Maza.

Seis de los compañeros en 1984, en una foto de la mili. A. M.

El grupo es variopinto, "y no se discute, nadie se mete con nadie". Nosotros hemos reforzado la amistad que teníamos y las mujeres también han creado un vínculo", explica el de Biescas. Además de por los recuerdos y las camisetas, los RNG2 están unidos por dos grupos de WhatsApp, uno que es solo de hombres y otro que es mixto. "Nos saludamos, conversamos...", dice Toño Maza. Ya no son tan jóvenes como entonces, pero ahora están seguros de que los amigos de la mili no viven solo en una región de la memoria sino que están ahí, al otro lado del teléfono.

