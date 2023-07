Comienza la renovación de abonos para la feria taurina de San Lorenzo de Huesca

Tauroemoción, empresa gestora de la feria taurina de San Lorenzo o de la Albahaca de Huesca, abre este lunes el plazo de renovación de abonos para los festejos programados este año. A partir de las 11.00, los abonados de 2022 podrán retirar sus entradas en las taquillas de la plaza de toros y en la web de la empresa www.tauroemocion.es.

El abono de este año cuenta con un 20% de descuento, lo que hace prever que la demanda será alta para el ciclo que se desarrollará del 5 al 15 de agosto. Las principales figuras del momento se anuncian en el cartel compuesto por cuatro corridas de toros, una de rejones y una novillada sin picadores, junto con ocho festejos populares.

Morante de la Puebla, El Cordobés, Cayetano, Roca Rey, Emilio de Justo o el debú de Guillermo Hermoso de Mendoza como rejoneador son los principales atractivos de un abono que se completa con las ganaderías más representativas de la cabaña brava. Antonio Bañuelos, Salvador Domecq, El Pilar, Luis Albarrán y Los Maños, que lidiará la única corrida completa esta temporada, forman la nómina de los hierros para esta feria.

Los festejos de San Lorenzo comenzarán el 5 de agosto, con la celebración de un Grand Prix en colaboración con las peñas. El 6 de agosto tendrá lugar una novillada sin picadores con Porta Miravé, Jorge Mallén, Ignacio Bone y Héctor Marco, con reses de Hermanas Azcona. Para el 9 de agosto, día de inicio de las Fiestas de San Lorenzo, se ha organizado un espectáculo cómico de casta aragonesa.

El 10 de agosto, día grande de la semana laurentina y primera de feria, Antonio Ferrera, José Garrido e Isaac Fonseca lidiarán toros de Los Maños. El 11, el cartel está compuesto por Morante de la Puebla, Joselito Adame y Ginés Marín, con reses de Antonio Bañuelos.

El Cordobés, El Fandi y Cayetano protagonizan el festejo del día 12, sábado, con toros de Salvador Domecq. Esa misma jornada, por la noche, tendrá lugar el concurso nacional de recortadores. El 13 de agosto, Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo y Roca Rey se pondrán delante de los toros de El Pilar. Los rejoneadores Leonardo, Mario Pérez Langa y Guillermo Hermoso de Mendoza componen el cartel del último festejo taurino de las fiestas, con la ganadería de Luis Albarrán.

Los que Faltaban durante la campaña de socios para San Lorenzo 2022. Javier Navarro

La peña Los que Faltaban garantiza la renovación

Ante la demanda de abonos prevista para los festejos de este año, algunas peñas han empezado a organizarse para que sus socios tengan garantizada esta renovación. Es el caso de Los que Faltaban, que, como el resto de entidades, colocará el 1 de agosto su puesto en los Porches de Galicia para la campaña de San Lorenzo 2023. .

Según informan desde la peña, tras lo ocurrido el año pasado y con la intención de que "todos nuestros socios podáis volver a disfrutar de vuestro abono de toros", se ha decidido que el 1 de agosto, desde las 9.00 a las 21.00 ininterrumpidamente se llevará a cabo la renovación de los abonos para los toros. "Todos los peñistas de Faltaban que el año pasado tramitaran su alta de socio con abono, este año, durante la jornada del 1 de agosto tienen garantizada la renovación del mismo", señalan desde la entidad recreativa .

Los que Faltaban precisa que ese día "no se realizará ninguna venta de abono taurino a peñistas que no fueran ya abonados de toros el año pasado". El 2 de agosto se pondrán a la venta todos los abonos restantes pero ya no se podrá podrá garantizar la renovación a los socios del 2022. Las altas de socios sin abono de toros se podrán realizar todos los días hasta el 8 de agoto, incluido el 1.